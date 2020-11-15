ЛАД написав:yama С Вашими цифрами летальности можно поспорить. Не знаю, откуда Вы их берёте, но по официальной статистике во всех странах летальность выше. freeze сегодня приводил цифры.
Источник: интервью Ляшко ( как бы официальное лицо) изданию Радио Свобода Прямая речь:
"Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев… Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%".
хотя возможно он такой же клоун как и остальные
Если брать историю коронавируса и его летальность в Украине в целом март-ноябрь, то летальность 2,0 %, если брать например только отрезок октябрь-ноябрь, то летальность составляет 1,7 %, по данным ведомства господина Ляшко. Так что тут Ляшко не соврал.
Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит.
_hunter написав:Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали: https://focus.ua/world/453698- Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.
Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было.
У вас просто нет детей . В далеком 2014 году положили меня с ребенком в смотровой палате так как не было мест . И помню как наш врач судорожно обзванивала больницы , что бы найти нам место . И напомню год был 2014. Киев . Тут не думать нужно , а взять калькулятор и посчитать количество населения и количество койка мест . А потом почисать репу и подумать с х...ра так мало .
Казалось бы: при чем тут Супрун и ее реформа?.. Можно так -- если все цифры есть. А можно по косвенным признакам. Смысла в аргументах я вижу все меньше и меньше: начиналось все с "нет никакой пандемии", теперь все плавно перешло в какое-то "мед-система -- фигня". Но при чем тут Корона?..
Uppi написав:Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит.
Зачем вы здесь сыпете этими вопросами ? Пишите в кабмин, своему депутату в Раде, нарисуйте плакат и идите к своей обладминистрации. Эту ветку никто из власть держащих не читает.
При якій ТАКІЙ летальності? Ляшко ж написав В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань.
budivelnik написав:В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань.
Статистика минздрава по заболевшим и умершим ведется по тестам ПЦР. Анализы на антитела совсем для других целей.
budivelnik написав:В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань.
Статистика минздрава по заболевшим и умершим ведется по тестам ПЦР. Анализы на антитела совсем для других целей.
Я не лікар,тому в мене прохання відповідати так що було зрозуміло 1 В Італії , в пробах тканин померлих у ВЕРЕСНІ 2019 - знайдений короновірус ЩО там знайшли? вірус? залишки життєдіяльності віруса?антитіла які виробляла імунна система на вірус? 2 Тепер по нам Людина померла від якоїсь хвороби. Як визначають що в неї був короновірус? Визначають наявність активного? Чи визначають наявність того що вірус колись був,але не ясно чи перехворіла людина чи ще хворіє
При якій ТАКІЙ летальності? Ляшко ж написав В летальність від коронавіруса вписують всіх хто має ознаки короновіруса( як я розумію навіть тих хто перехворів але має антитіла), але при цьому померли від....хронічних захворювань.
Я вам уже про смерти в ДТП писал (еще ни один человек не умер от ДТП) -- тут ситуация полностью аналогичная -- без КОВИДа эти люди со своими хрониками еще лет по 10+ благополучно бы прожили. Поэтому вполне правильно вписывают.
budivelnik написав:1 В Італії , в пробах тканин померлих у ВЕРЕСНІ 2019 - знайдений короновірус ЩО там знайшли? вірус? залишки життєдіяльності віруса?антитіла які виробляла імунна система на вірус?
Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию. Тут копья ломаются при анализе, взятого у живого человека, так не так, правильно или нет, а что там нашли ? Говорят фрагменты РНК коронавируса. Такая точность выглядит даже для меня поборника науки достаточно фантастичной, хотя всё может быть, конечно.
budivelnik написав:Людина померла від якоїсь хвороби. Як визначають що в неї був короновірус?
Если человек дома умер от инсульта, или инфаркта, или в хосписе от рака, или в ДТП, ему-телу никто не делает анализ на ковид, тут и у живых огромная очередь.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 16 лис, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
Точно психбольной.
Да нет. Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды. Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание".
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України