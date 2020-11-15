Uppi написав:Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов . Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ?
Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали: https://focus.ua/world/453698- Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.
Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было.
по принципу: для чого кредитні картки з грейсом, якщо є швидкогроші.
В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. Об этом компания сообщила со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB), подконтрольного Национальному институту здравоохранения (NIH).
В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняли участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.
freeze написав:Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию.
Мне они не кажутся странными и не выглядят сенсацией. Не скажу, что я предсказывал такое обнаружение, но объяснил я его еще в марте:
В нашем случае, учитывая длительный инкубационный период и симптомы близкие к обычным ОРВИ, между 1 и 5 этапом могло пройти достаточно много времени. Не исключено, что много месяцев. Все это время люди свободно передвигаются и разносят заразу по всему миру. Обвинить в этом никого нельзя - никто ничего не знал.
это для вас https://youtu.be/rn4AV0zw7Zw?t=231 начало 3:50 внимание метод только для Libo другим не смотреть , всем остальным противопоказан . Вы случайно с этим человеком на видео не знакомы ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Uppi написав:Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит.
Зачем вы здесь сыпете этими вопросами ? Пишите в кабмин, своему депутату в Раде, нарисуйте плакат и идите к своей обладминистрации. Эту ветку никто из власть держащих не читает.
я уже записал публичное видеообращение к депутату по моему округу - по моему его проигнорировали
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию.
Мне они не кажутся странными и не выглядят сенсацией. Не скажу, что я предсказывал такое обнаружение, но объяснил я его еще в марте:
В нашем случае, учитывая длительный инкубационный период и симптомы близкие к обычным ОРВИ, между 1 и 5 этапом могло пройти достаточно много времени. Не исключено, что много месяцев. Все это время люди свободно передвигаются и разносят заразу по всему миру. Обвинить в этом никого нельзя - никто ничего не знал.
Я не к тому, был или не был ковид в прошлом году, или в позапрошлом году, теоретически возможно всё. Меня смущает некая фантастическая точность измерения, взяли сохраненную пробирку воды из канализации Барселоны условно двухгодичной давности и нашли там коронавирус. Сколько звёзд должно сойтись на небе в счастливой проекции, чтобы в этой пробе воды, во-первых, действительно попал коронавирус, во-вторых, даже, если он невероятным способом туда попал, точно его опредилить. Сейчас возьмут сто проб воды из канализации Киева, и не найдут ничего, практически уверен.
freeze написав:Сейчас возьмут сто проб воды из канализации Киева, и не найдут ничего, практически уверен.
Повинні знайти. Зараз це передовий метод виявлення вогнищ зараження. Роблять аналізи фекальних стоків, 2-3 рази на тиждень, і зразу видно, де почалось зростання хворих. Так швидше і надійніше, ніж вибіркове тестування людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Я не знаю почему так , но торговля что-то встала ... , утром сегодня добрался на работу без пробок, ощущение что на улице выходной день активность не наблюдается ... это вызывает какое-то тревожное чувство , если бы хоть солнышко светило .... а так ... Обычно у нас в понедельник (отложенный спрос ) некогда выйти по...ть ( покушать) из за компа ... сегодня глухо ... ЛАД по статистике возьму тактику Хотаба - цифры все время озвучивались разные и в какой-то момент говорили и о 0,25% , а потом уже начали задним числом добавлять и
"(в данный момент вообще не принципиально, правит он вверх или вниз (но пока вверх), "
(с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25% P.S. Если честно мне лень искать тут можно без первоисточников - главное что бы пострашней выглядело
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:... а потом уже начали задним числом добавлять и "неважно растут они или падают, они могут как увеличиваться так и уменьшаться со временем " (с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25% ...
А оно так и есть: летальность эпидемии считается только по завершению эпидемии (циплят по осени считают -- как раз про это). А цифры скачут потому, что никто не знает реального числа заболевших (вот эти все безсимптомные и "та пофиг на температуру -- работу работать нужно): при использовании разных моделей "прикидок" получается чуть ли не на порядок разная летальность.