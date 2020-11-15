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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2215221622172218

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:01

  _hunter написав:
  Uppi написав:Реформа медицинская , читай сокращение больничных коек была во всем мире последние 20 лет . А теперь волают о крахе мед системы ! Сами сократили койкоместа , оставили стоматологов и гинекологов .
Знаете количество койка мест в г. Киеве ? И как вы думаете оно соответствует количеству населения ?

Ну так эти сокращения не на "ровном месте были" же? -- койки по-факту простаивали:
https://focus.ua/world/453698-
Если бы пандемии случались каждый год -- никто бы и не "волал". Но "черные лебеди" на то и ЧЛ, что их никто не ждет.

Не знаю. Думаю соответствует: до "короны" особых проблем с поиском "места" не было.

по принципу: для чого кредитні картки з грейсом, якщо є швидкогроші.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. Об этом компания сообщила со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB), подконтрольного Национальному институту здравоохранения (NIH).

В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняли участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/16/11/2020/5 ... m=newsfeed
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:06

  yama написав:.....
Источник: интервью Ляшко ( как бы официальное лицо) изданию Радио Свобода
Прямая речь:
"Два процента летальность в Украине.
... И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%[/b]".
:?: хотя возможно он такой же клоун как и остальные :oops:

В том посте (viewtopic.php?p=5099473#p5099473) Вы ссылались на другие цифры:
официальные лица Украины и многие мировые организации cdc подтвердили летальность менее 1% по разных оценках от 0,25% во всей популяции и 1-2% в группе риска
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию.

Мне они не кажутся странными и не выглядят сенсацией.
Не скажу, что я предсказывал такое обнаружение, но объяснил я его еще в марте:
В нашем случае, учитывая длительный инкубационный период и симптомы близкие к обычным ОРВИ, между 1 и 5 этапом могло пройти достаточно много времени. Не исключено, что много месяцев. Все это время люди свободно передвигаются и разносят заразу по всему миру. Обвинить в этом никого нельзя - никто ничего не знал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:16

  Libo написав:Сок черноплодной рябины уничтожает 97% коронавируса и почти 100% вируса гриппа. В пробирке

Еще гранатовый сок. Значит водка тем более. :idea:

https://news.liga.net/society/news/hhh-4249635

это для вас https://youtu.be/rn4AV0zw7Zw?t=231
начало 3:50
внимание метод только для Libo :mrgreen: другим не смотреть , всем остальным противопоказан . Вы случайно с этим человеком на видео не знакомы ? :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:33

  freeze написав:
  Uppi написав:Отсюда вопрос . При такой летальности , оправданы ли все эти меры и главное штрафы ? Карантина нет , всем утверждающим обратное пусть в час пик проедутся в киевском метро . В надежде что маска их защитит.


Зачем вы здесь сыпете этими вопросами ? Пишите в кабмин, своему депутату в Раде, нарисуйте плакат и идите к своей обладминистрации.
Эту ветку никто из власть держащих не читает.

я уже записал публичное видеообращение к депутату по моему округу - по моему его проигнорировали :oops: :cry:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:46

  Сибарит написав:
  freeze написав:Все эти сообщения, что еще в 2019 году, или даже раньше, то ли в тканях покойника, то ли в пробирке воды из канализации Барселоны нашли Ковид-19, выглядят достаточно странными, и больше с намёком на сенсацию.

Мне они не кажутся странными и не выглядят сенсацией.
Не скажу, что я предсказывал такое обнаружение, но объяснил я его еще в марте:
В нашем случае, учитывая длительный инкубационный период и симптомы близкие к обычным ОРВИ, между 1 и 5 этапом могло пройти достаточно много времени. Не исключено, что много месяцев. Все это время люди свободно передвигаются и разносят заразу по всему миру. Обвинить в этом никого нельзя - никто ничего не знал.


Я не к тому, был или не был ковид в прошлом году, или в позапрошлом году, теоретически возможно всё.
Меня смущает некая фантастическая точность измерения, взяли сохраненную пробирку воды из канализации Барселоны условно двухгодичной давности и нашли там коронавирус.
Сколько звёзд должно сойтись на небе в счастливой проекции, чтобы в этой пробе воды, во-первых, действительно попал коронавирус, во-вторых, даже, если он невероятным способом туда попал, точно его опредилить.
Сейчас возьмут сто проб воды из канализации Киева, и не найдут ничего, практически уверен.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Сейчас возьмут сто проб воды из канализации Киева, и не найдут ничего, практически уверен.

Повинні знайти. Зараз це передовий метод виявлення вогнищ зараження. Роблять аналізи фекальних стоків, 2-3 рази на тиждень, і зразу видно, де почалось зростання хворих. Так швидше і надійніше, ніж вибіркове тестування людей.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я не знаю почему так , но торговля что-то встала ... , утром сегодня добрался на работу без пробок, ощущение что на улице выходной день активность не наблюдается ... это вызывает какое-то тревожное чувство , если бы хоть солнышко светило .... а так ... Обычно у нас в понедельник (отложенный спрос ) некогда выйти по...ть ( покушать) из за компа ... сегодня глухо ...
ЛАД по статистике возьму тактику Хотаба - цифры все время озвучивались разные и в какой-то момент говорили и о 0,25% , а потом уже начали задним числом добавлять и
"(в данный момент вообще не принципиально, правит он вверх или вниз (но пока вверх), "
(с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25% :mrgreen:
P.S. Если честно мне лень искать :oops: тут можно без первоисточников - главное что бы пострашней выглядело :wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:30

  yama написав:... а потом уже начали задним числом добавлять и "неважно растут они или падают, они могут как увеличиваться так и уменьшаться со временем " (с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25% :mrgreen:
...

А оно так и есть: летальность эпидемии считается только по завершению эпидемии (циплят по осени считают -- как раз про это).
А цифры скачут потому, что никто не знает реального числа заболевших (вот эти все безсимптомные и "та пофиг на температуру -- работу работать нужно): при использовании разных моделей "прикидок" получается чуть ли не на порядок разная летальность.
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