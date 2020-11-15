Додано: Пон 16 лис, 2020 16:10

"(в данный момент вообще не принципиально, правит он вверх или вниз (но пока вверх), "

Я не знаю почему так , но торговля что-то встала ... , утром в г.Львов сегодня добрался на работу без пробок, ощущение что на улице выходной день активность не наблюдается ... это вызывает какое-то тревожное чувство , если бы хоть солнышко светило .... а так ... Обычно у нас в понедельник (отложенный спрос ) некогда выйти по...ть ( покушать) из за компа ... сегодня глухо ...по статистике возьму тактику Хотаба - цифры все время озвучивались разные и в какой-то момент говорили и о 0,25% , а потом уже начали задним числом добавлять и(с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25%P.S. Если честно мне лень искатьP.P.S. извиняюсь у меня просто вопреки серым будням очень хорошее настроение