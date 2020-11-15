В том посте (viewtopic.php?p=5099473#p5099473) Вы ссылались на другие цифры:
официальные лица Украины и многие мировые организации cdc подтвердили летальность менее 1% по разных оценках от 0,25% во всей популяции и 1-2% в группе риска
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:06
В том посте (viewtopic.php?p=5099473#p5099473) Вы ссылались на другие цифры:
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мне они не кажутся странными и не выглядят сенсацией.
Не скажу, что я предсказывал такое обнаружение, но объяснил я его еще в марте:
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:16
это для вас
начало 3:50
внимание метод только для Libo другим не смотреть , всем остальным противопоказан . Вы случайно с этим человеком на видео не знакомы ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:33
я уже записал публичное видеообращение к депутату по моему округу - по моему его проигнорировали
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:46
Я не к тому, был или не был ковид в прошлом году, или в позапрошлом году, теоретически возможно всё.
Меня смущает некая фантастическая точность измерения, взяли сохраненную пробирку воды из канализации Барселоны условно двухгодичной давности и нашли там коронавирус.
Сколько звёзд должно сойтись на небе в счастливой проекции, чтобы в этой пробе воды, во-первых, действительно попал коронавирус, во-вторых, даже, если он невероятным способом туда попал, точно его опредилить.
Сейчас возьмут сто проб воды из канализации Киева, и не найдут ничего, практически уверен.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Повинні знайти. Зараз це передовий метод виявлення вогнищ зараження. Роблять аналізи фекальних стоків, 2-3 рази на тиждень, і зразу видно, де почалось зростання хворих. Так швидше і надійніше, ніж вибіркове тестування людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не знаю почему так , но торговля что-то встала ... , утром в г.Львов сегодня добрался на работу без пробок, ощущение что на улице выходной день активность не наблюдается ... это вызывает какое-то тревожное чувство , если бы хоть солнышко светило .... а так ... Обычно у нас в понедельник (отложенный спрос ) некогда выйти по...ть ( покушать) из за компа ... сегодня глухо ...
ЛАД по статистике возьму тактику Хотаба - цифры все время озвучивались разные и в какой-то момент говорили и о 0,25% , а потом уже начали задним числом добавлять и
(с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25%
P.S. Если честно мне лень искать тут можно без первоисточников - главное что бы пострашней выглядело
P.P.S. извиняюсь у меня просто вопреки серым будням очень хорошее настроение
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 16:40, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:30
А оно так и есть: летальность эпидемии считается только по завершению эпидемии (циплят по осени считают -- как раз про это).
А цифры скачут потому, что никто не знает реального числа заболевших (вот эти все безсимптомные и "та пофиг на температуру -- работу работать нужно): при использовании разных моделей "прикидок" получается чуть ли не на порядок разная летальность.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:36
но надо же пострашней сделать ! здесь и сейчас ! найти стрА-А-А-шную новость и быстро ее растиражировать.
Мне кто-то из старожилов форума (уважаемых) сделал верное\дельное замечание - верно сделали что закрыли статистику смертности в Украине, мол пока не до конца понятно и все не сведено до конца , нечего цифрами щеголять , от себя добавлю манипулировать . Почему считается что предвыборная статистика это элемент агитации ? а вот предварительная инфа по ковиду это истина в первой инстанции
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 16:41, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:38
В Днепре аналогично. Доиграются со своими карантинами, что бизнес просто разгонит всех работников и закроется. Будем все дружно сидеть дома и кайфовать, смотря фильмы под горячий чаёк. А потом мировую экономику будут домкратом со дна поднимать. В других странах тоже сходят с ума по своему. Вот, например, пришло сообщение от итальянских коллег:
Т.е. выключили даже работу почты
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