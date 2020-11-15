RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2216221722182219

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

все придет к тому что будет у каждого на два года : одна пара обуви на зиму , одна пара обуви на лето, две пары джинс, трое трусов и одно пальто все как (в старые добрые ) в подсчете прожиточного минимума , ишь ты привыкли айфон каждый год новый покупать, авто каждых (2) - 5 лет менять , и в Турциию\Египет каждый год. Вон запорожцы ( таврии )взлетели в цене в два раза по сравнению с временем до короны то что было по 800 у.е теперь по 1500 у.е. и выше
"Пандемия" нас всех научат довольствоваться малым ( тем что имеем)
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5867 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:45

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:... а потом уже начали задним числом добавлять и "неважно растут они или падают, они могут как увеличиваться так и уменьшаться со временем " (с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25% :mrgreen:
...

А оно так и есть: летальность эпидемии считается только по завершению эпидемии (циплят по осени считают -- как раз про это).
А цифры скачут потому, что никто не знает реального числа заболевших (вот эти все безсимптомные и "та пофиг на температуру -- работу работать нужно): при использовании разных моделей "прикидок" получается чуть ли не на порядок разная летальность.
но надо же пострашней сделать ! здесь и сейчас ! найти стрА-А-А-шную новость и быстро ее растиражировать.
Мне кто-то из старожилов (уважаемых) сделал верное\дельное замечание - верно сделали что закрыли статистику смертности в Украине, мол пока не до конца понятно и все не сведено до конца , нечего цифрами щеголять , от себя добавлю манипулировать . Почему считается что предвыборная статистика это элемент агитации ? а вот предварительная инфа по ковиду это истина в первой инстанции

Нужно. Потому как без этого "растиражировать" народ будет думать: "та пофиг -- еще один грипп -- и не такое проходили" и "маски/дистанция/уменьшить неважныем перемещения -- нафига такие жертвы??? -- мне одна бабка говорила -- от Короны никто не умирает". Чем это заканчивается -- Италия блестяще продемонстрировала...
Естественно верно: простому человеку от этой статистики не горячо и не жарко. Да и трактовать ее он не умеет.
Простому человеку достаточно знать, что раньше скорая в Киеве минут за 30 максимум приезжала, а сейчас 3..6 часов.
_hunter
 
Повідомлень: 3033
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заехал только что в банк, Днепр, Гагарина 90. А его уже нет. Отделение куда-то по-тихому самовыпилилось. Бизнес уже начал сворачиваться. Всё это очень печально

Было недавно:
Зображення

Стало:
Зображення
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 10.05.14
Подякував: 237 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:22

  safonovstanislav написав:Заехал только что в банк, Днепр, Гагарина 90. А его уже нет. Отделение куда-то по-тихому самовыпилилось. Бизнес уже начал сворачиваться. Всё это очень печально

Банки (все банки) уже давно задумывались о сокращении числа отделений -- КОВИД тут как максимум катализатором выступил, а как минимум -- вообще ни при чем. Ничего печального.
_hunter
 
Повідомлень: 3033
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От коронавируса умер следователь по делам Майдана - Андрей Ена.
Он являлся ключевым следователем эпизода расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.
freeze
4
 
Повідомлень: 19128
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4564 раз.
Подякували: 7285 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Швеция ввела новый запрет : публичные собрания и массовые мероприятия с участием более восьми человек запрещены в любом виде.
freeze
4
 
Повідомлень: 19128
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4564 раз.
Подякували: 7285 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня на парковке эпицентра в Киеве, не было мест днём. Такого ещё не было. Что внутри творилось, лучше не вспоминать. Везде толпы. Всё забито автомобилями
beee
 
Повідомлень: 117
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:46

  beee написав:Сегодня на парковке эпицентра в Киеве, не было мест днём. Такого ещё не было. Что внутри творилось, лучше не вспоминать. Везде толпы. Всё забито автомобилями

ура, побороли корону!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 06.08.19
Подякував: 533 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  beee написав:Сегодня на парковке эпицентра в Киеве, не было мест днём. Такого ещё не было. Что внутри творилось, лучше не вспоминать. Везде толпы. Всё забито автомобилями

ура, побороли корону!


Слава Понедельникам !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 22.07.11
Подякував: 257 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.
Всё нормально будет. Но у нас через годик)
beee
 
Повідомлень: 117
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2216221722182219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1677589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.