Додано: Пон 16 лис, 2020 16:45

все придет к тому что будет у каждого на два года : одна пара обуви на зиму , одна пара обуви на лето, две пары джинс, трое трусов и одно пальто все как (в старые добрые ) в подсчете прожиточного минимума , ишь ты привыкли айфон каждый год новый покупать, авто каждых (2) - 5 лет менять , и в Турциию\Египет каждый год. Вон запорожцы ( таврии )взлетели в цене в два раза по сравнению с временем до короны то что было по 800 у.е теперь по 1500 у.е. и выше

"Пандемия" нас всех научат довольствоваться малым ( тем что имеем)

Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України