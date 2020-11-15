все придет к тому что будет у каждого на два года : одна пара обуви на зиму , одна пара обуви на лето, две пары джинс, трое трусов и одно пальто все как (в старые добрые ) в подсчете прожиточного минимума , ишь ты привыкли айфон каждый год новый покупать, авто каждых (2) - 5 лет менять , и в Турциию\Египет каждый год. Вон запорожцы ( таврии )взлетели в цене в два раза по сравнению с временем до короны то что было по 800 у.е теперь по 1500 у.е. и выше "Пандемия" нас всех научат довольствоваться малым ( тем что имеем)
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 лис, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:... а потом уже начали задним числом добавлять и "неважно растут они или падают, они могут как увеличиваться так и уменьшаться со временем " (с) Хотаб , задним числом потом когда-то когда все посчитают и перенесут разнесут на правельные дни мы и придем к 0,25% ...
А оно так и есть: летальность эпидемии считается только по завершению эпидемии (циплят по осени считают -- как раз про это). А цифры скачут потому, что никто не знает реального числа заболевших (вот эти все безсимптомные и "та пофиг на температуру -- работу работать нужно): при использовании разных моделей "прикидок" получается чуть ли не на порядок разная летальность.
но надо же пострашней сделать ! здесь и сейчас ! найти стрА-А-А-шную новость и быстро ее растиражировать. Мне кто-то из старожилов (уважаемых) сделал верное\дельное замечание - верно сделали что закрыли статистику смертности в Украине, мол пока не до конца понятно и все не сведено до конца , нечего цифрами щеголять , от себя добавлю манипулировать . Почему считается что предвыборная статистика это элемент агитации ? а вот предварительная инфа по ковиду это истина в первой инстанции
Нужно. Потому как без этого "растиражировать" народ будет думать: "та пофиг -- еще один грипп -- и не такое проходили" и "маски/дистанция/уменьшить неважныем перемещения -- нафига такие жертвы??? -- мне одна бабка говорила -- от Короны никто не умирает". Чем это заканчивается -- Италия блестяще продемонстрировала... Естественно верно: простому человеку от этой статистики не горячо и не жарко. Да и трактовать ее он не умеет. Простому человеку достаточно знать, что раньше скорая в Киеве минут за 30 максимум приезжала, а сейчас 3..6 часов.
Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки. Всё нормально будет. Но у нас через годик)