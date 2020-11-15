beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки. Всё нормально будет. Но у нас через годик)
Трамп дал Модерне $2 млрд. на налаживание быстрого производства вакцины. В декабре Модерна уже вакцинирует первые 20 млн. человек. Процесс пошел.
beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки. Всё нормально будет. Но у нас через годик)
Трамп дал Модерне $2 млрд. на налаживание быстрого производства вакцины. В декабре Модерна уже вакцинирует первые 20 млн. человек. Процесс пошел.
Тебя сейчас на биржевом хайпе бреют - вот, что происходит )) Какие, нафиг, 20 млн человек в первый месяц, еще и полный праздников, о чем ты? В декабре еще может даже не быть получено разрешение FDA - это раз. Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два. Сам процесс вакцинации занимает огромный ресурс итак перегруженной лечением больных медицинской системы - это три.
Практикующие доктора лучше подскажут, но даже при наличии высокоорганизованного потока физически на вакцинацию доктор тратит никак не менее получаса рабочего времени - необходим предварительный осмотр, чтобы не уколоть человека с противопоказаниями для этого
В воскресенье Родригес вернулась из Москвы, где в числе прочего провела переговоры по поводу препарата для профилактики COVID-19.
"Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины "Спутник V". Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле) и поставки начиная с января", — сказала она.
"Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения", - заявил Сахин.
Угур Сахин считает, что эта зима все еще будет сложной. По его мнению, воздействие вакцины COVID-19 будет значительным уже летом и к следующей зиме жизнь должна вернуться в нормальное русло.
.... увеличить готовность системы здравоохранения к борьбе с эпидемией COVID-19 удалось благодаря указанию правительства отложить все рутинные процедуры и плановые операции, а также готовности властей компенсировать лечебным учреждениям любой потерянный доход. Инициатива предусматривает выплату 560 евро в день за каждую койку, которую они оставляют свободной для потенциального пациента с Covid-19, и 50 тысяч евро — за каждую дополнительную кровать для интенсивной терапии, которую они создают. Благодаря этому уровень занятости в немецких отделениях интенсивной терапии снизился с 75-80 до 50%, а количество имеющихся коек возросло.
Это, скорее, ближе к бесплатной медицине. Делается за счёт бюджета, а не страховок. И является эффективным. Так что необходимость медстрахования совершенно не исключает необходимость бюджетного финансирования ("бесплатной" медицины). За счёт страховок добиться такого если бы и удалось, то нескоро. А, скорее, вообще не удалось бы.
zРадио написав:Тебя сейчас на биржевом хайпе бреют - вот, что происходит )) Какие, нафиг, 20 млн человек в первый месяц, еще и полный праздников, о чем ты?
Какой ты гнусный человек. Всюду тебе надо влезть и всё обосрать. Без тебя и твоего мнения всё посчитали и пришли к таким цифрам.
Вообще-то это называется критическим мышлением. Но как знаешь - переубеждать не стану. Хочешь верить тому, что насчитали интересанты - верь. А я лучше буду ориентироваться на весьма сдержанные оценки CDC...