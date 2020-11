Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 27% 19 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 15 Всього голосів : 71 Додано: Пон 16 лис, 2020 18:07 beee написав: Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.

Всё нормально будет. Но у нас через годик) Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.Всё нормально будет. Но у нас через годик)



Трамп дал Модерне $2 млрд. на налаживание быстрого производства вакцины. В декабре Модерна уже вакцинирует первые 20 млн. человек. Процесс пошел.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273764/

Это же менее 10% ковидного фонда.

НСЗУ не хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273764/

Это же менее 10% ковидного фонда.

Интересно, и куда это они оттуда подевались?

А мне на дачу проложили новую дорогу. Качество просто супер. Как в Америке. Спасибо зеленым, что хоть не украли.

Тебя сейчас на биржевом хайпе бреют - вот, что происходит )) Какие, нафиг, 20 млн человек в первый месяц, еще и полный праздников, о чем ты? В декабре еще может даже не быть получено разрешение FDA - это раз. Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два. Сам процесс вакцинации занимает огромный ресурс итак перегруженной лечением больных медицинской системы - это три.



"Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины "Спутник V". Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле) и поставки начиная с января", — сказала она.

https://kurs.com.ua/novost/240513-venesuala-nazvala-datu-postavok-vakcini-sputnik-v

Угур Сахин считает, что эта зима все еще будет сложной. По его мнению, воздействие вакцины COVID-19 будет значительным уже летом и к следующей зиме жизнь должна вернуться в нормальное русло.

Какой ты гнусный человек. Всюду тебе надо влезть и всё обосрать.

К вопросу о страховой и бесплатной медицине.

Сегодня давали ссылку https://focus.ua/world/453698-v_germanii_pereizbytok_bolnichnykh_koek_pomogaet_borotsia_so_smertnostiu_ot_covid-19

.... увеличить готовность системы здравоохранения к борьбе с эпидемией COVID-19 удалось благодаря указанию правительства отложить все рутинные процедуры и плановые операции, а также готовности властей компенсировать лечебным учреждениям любой потерянный доход. Инициатива предусматривает выплату 560 евро в день за каждую койку, которую они оставляют свободной для потенциального пациента с Covid-19, и 50 тысяч евро — за каждую дополнительную кровать для интенсивной терапии, которую они создают. Благодаря этому уровень занятости в немецких отделениях интенсивной терапии снизился с 75-80 до 50%, а количество имеющихся коек возросло.

Вообще-то это называется критическим мышлением. Но как знаешь - переубеждать не стану. Хочешь верить тому, что насчитали интересанты - верь. А я лучше буду ориентироваться на весьма сдержанные оценки CDC...

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... s/faq.html



