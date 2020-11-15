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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2218221922202221>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:07

  beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.
Всё нормально будет. Но у нас через годик)


Трамп дал Модерне $2 млрд. на налаживание быстрого производства вакцины. В декабре Модерна уже вакцинирует первые 20 млн. человек. Процесс пошел. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:13

НСЗУ не хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273764/
Это же менее 10% ковидного фонда.
Интересно, и куда это они оттуда подевались? :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:14

Если про корону пишут в валютной ветке - видно про валюту надо писать здесь.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:20

  antey1969 написав:НСЗУ не хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273764/
Это же менее 10% ковидного фонда.
Интересно, и куда это они оттуда подевались? :roll:


А мне на дачу проложили новую дорогу. Качество просто супер. Как в Америке. Спасибо зеленым, что хоть не украли.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:40

  Libo написав:
  beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.
Всё нормально будет. Но у нас через годик)


Трамп дал Модерне $2 млрд. на налаживание быстрого производства вакцины. В декабре Модерна уже вакцинирует первые 20 млн. человек. Процесс пошел. 8)


Тебя сейчас на биржевом хайпе бреют - вот, что происходит )) Какие, нафиг, 20 млн человек в первый месяц, еще и полный праздников, о чем ты? В декабре еще может даже не быть получено разрешение FDA - это раз. Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два. Сам процесс вакцинации занимает огромный ресурс итак перегруженной лечением больных медицинской системы - это три.

Практикующие доктора лучше подскажут, но даже при наличии высокоорганизованного потока физически на вакцинацию доктор тратит никак не менее получаса рабочего времени - необходим предварительный осмотр, чтобы не уколоть человека с противопоказаниями для этого
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:45

В воскресенье Родригес вернулась из Москвы, где в числе прочего провела переговоры по поводу препарата для профилактики COVID-19.

"Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины "Спутник V". Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле) и поставки начиная с января", — сказала она.

https://kurs.com.ua/novost/240513-venesuala-nazvala-datu-postavok-vakcini-sputnik-v
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:50

"Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения", - заявил Сахин.

Угур Сахин считает, что эта зима все еще будет сложной. По его мнению, воздействие вакцины COVID-19 будет значительным уже летом и к следующей зиме жизнь должна вернуться в нормальное русло.

https://korrespondent.net/world/4295742-razrabotchyk-vaktsyny-ot-COVID-19-ozvuchyl-sroky-okonchanyia-pandemyy
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:57

  zРадио написав:Тебя сейчас на биржевом хайпе бреют - вот, что происходит )) Какие, нафиг, 20 млн человек в первый месяц, еще и полный праздников, о чем ты?


Какой ты гнусный человек. :x Всюду тебе надо влезть и всё обосрать.
Без тебя и твоего мнения всё посчитали и пришли к таким цифрам. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:02

Starikan
К вопросу о страховой и бесплатной медицине.
Сегодня давали ссылку https://focus.ua/world/453698-v_germanii_pereizbytok_bolnichnykh_koek_pomogaet_borotsia_so_smertnostiu_ot_covid-19
.... увеличить готовность системы здравоохранения к борьбе с эпидемией COVID-19 удалось благодаря указанию правительства отложить все рутинные процедуры и плановые операции, а также готовности властей компенсировать лечебным учреждениям любой потерянный доход. Инициатива предусматривает выплату 560 евро в день за каждую койку, которую они оставляют свободной для потенциального пациента с Covid-19, и 50 тысяч евро — за каждую дополнительную кровать для интенсивной терапии, которую они создают. Благодаря этому уровень занятости в немецких отделениях интенсивной терапии снизился с 75-80 до 50%, а количество имеющихся коек возросло.

Это, скорее, ближе к бесплатной медицине. Делается за счёт бюджета, а не страховок. И является эффективным. Так что необходимость медстрахования совершенно не исключает необходимость бюджетного финансирования ("бесплатной" медицины). За счёт страховок добиться такого если бы и удалось, то нескоро. А, скорее, вообще не удалось бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:06

  Libo написав:
  zРадио написав:Тебя сейчас на биржевом хайпе бреют - вот, что происходит )) Какие, нафиг, 20 млн человек в первый месяц, еще и полный праздников, о чем ты?


Какой ты гнусный человек. :x Всюду тебе надо влезть и всё обосрать.
Без тебя и твоего мнения всё посчитали и пришли к таким цифрам. :?


Вообще-то это называется критическим мышлением. Но как знаешь - переубеждать не стану. Хочешь верить тому, что насчитали интересанты - верь. А я лучше буду ориентироваться на весьма сдержанные оценки CDC...

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... s/faq.html
zРадио
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