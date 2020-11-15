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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2218221922202221

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:16

Он добавил, что необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - продолжил Гебрейесус.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег глава ВОЗ.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ред.) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - добавил он на брифинге.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - резюмировал глава организации.

https://korrespondent.net/world/4295964-COVID-vaktsyna-sama-po-sebe-ne-prekratyt-pandemyui-voz
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://elemental.medium.com/amp/p/d8b28aa915b1

В общем, все дело в генах касательно сложного течения болезни
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Всё нормально будет. Но у нас через годик)
с таким падением экономики годик протянут не только лишь все.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два.

Вакцина от Модерны - перевозка при минус 20, хранение несколько дней перед использованием до плюс 8.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:33

Ученые (НАН) прогнозируют, что до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезнивозрастет на 3 100.

https://korrespondent.net/ukraine/4295968-v-nan-sprohnozyrovaly-dynamyku-COVID-v-noiabre
Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник. :)
Чистая арифметика - умножение и сложение при существующих темпах.
ЛАД
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