Он добавил, что необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.
"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - продолжил Гебрейесус.
"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег глава ВОЗ.
"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ред.) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - добавил он на брифинге.
"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - резюмировал глава организации.