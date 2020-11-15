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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2219222022212222>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:16

Он добавил, что необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - продолжил Гебрейесус.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег глава ВОЗ.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ред.) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - добавил он на брифинге.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - резюмировал глава организации.

https://korrespondent.net/world/4295964-COVID-vaktsyna-sama-po-sebe-ne-prekratyt-pandemyui-voz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://elemental.medium.com/amp/p/d8b28aa915b1

В общем, все дело в генах касательно сложного течения болезни
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Всё нормально будет. Но у нас через годик)
с таким падением экономики годик протянут не только лишь все.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два.

Вакцина от Модерны - перевозка при минус 20, хранение несколько дней перед использованием до плюс 8.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:33

Ученые (НАН) прогнозируют, что до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезнивозрастет на 3 100.

https://korrespondent.net/ukraine/4295968-v-nan-sprohnozyrovaly-dynamyku-COVID-v-noiabre
Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник. :)
Чистая арифметика - умножение и сложение при существующих темпах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:35

  beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.
Всё нормально будет. Но у нас через годик)

Вы недооцениваете наших предпринимателей. Привезут в Украину контрабасом ещё раньше, чем она появится на прилавках в США. Точно также, как айфоны, только в холодильниках. Цена будет соответствующая, но с каждым днём падать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:35

  CRUSADER написав:https://elemental.medium.com/amp/p/d8b28aa915b1

В общем, все дело в генах касательно сложного течения болезни

В принципе, как с любыми заболеваниями. Выживаемость человечества как вида обеспечивается генетическим разнообразием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:39

...компания Moderna заявила, что она улучшила срок годности и стабильность собственной вакцины, ее можно хранить при стандартных температурах охлаждения от 2 ° C до 8 ° C в течение 30 дней. Также компания утверждает, что вакцину можно держать в течение шести месяцев при температуре -20 ° C для транспортировки и длительного хранения.

https://korrespondent.net/world/4295979-esche-effektyvnee-vtoraia-vaktsyna-ot-Covid-19
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:09

  komp написав:
  zРадио написав:Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два.

Вакцина от Модерны - перевозка при минус 20, хранение несколько дней перед использованием до плюс 8.


А еще я этому ватану уже объяснял, что даже пфайзеровская вакцина может перевозиться в контейнерах в обычном сухом льде в течение 10 дней и потом еще храниться в обычном холодильнике 3 дня. 13 дней. Без всяких морозилок -70С. Самолет из Америки летит всего 10 часов. Корабль идет 7 дней. Фактически на ишаках можно её возить, а он как тетерев на случке ничего не слышит, зациклился и только токует про низкотемпературные особенности логистики, людей пугает и пропагандирует русскую отраву, которой сами русские отказываются вакцинироваться. 8)
Libo
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