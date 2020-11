...компания Moderna заявила, что она улучшила срок годности и стабильность собственной вакцины, ее можно хранить при стандартных температурах охлаждения от 2 ° C до 8 ° C в течение 30 дней. Также компания утверждает, что вакцину можно держать в течение шести месяцев при температуре -20 ° C для транспортировки и длительного хранения.