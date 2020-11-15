Он добавил, что необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.
"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - продолжил Гебрейесус.
"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег глава ВОЗ.
"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ред.) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - добавил он на брифинге.
"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - резюмировал глава организации.
beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки. Всё нормально будет. Но у нас через годик)
Вы недооцениваете наших предпринимателей. Привезут в Украину контрабасом ещё раньше, чем она появится на прилавках в США. Точно также, как айфоны, только в холодильниках. Цена будет соответствующая, но с каждым днём падать.
...компания Moderna заявила, что она улучшила срок годности и стабильность собственной вакцины, ее можно хранить при стандартных температурах охлаждения от 2 ° C до 8 ° C в течение 30 дней. Также компания утверждает, что вакцину можно держать в течение шести месяцев при температуре -20 ° C для транспортировки и длительного хранения.
zРадио написав:Логистика новых вакцин с низкотемпературными особенностями даже внутри США на поток не поставлена - это два.
Вакцина от Модерны - перевозка при минус 20, хранение несколько дней перед использованием до плюс 8.
А еще я этому ватану уже объяснял, что даже пфайзеровская вакцина может перевозиться в контейнерах в обычном сухом льде в течение 10 дней и потом еще храниться в обычном холодильнике 3 дня. 13 дней. Без всяких морозилок -70С. Самолет из Америки летит всего 10 часов. Корабль идет 7 дней. Фактически на ишаках можно её возить, а он как тетерев на случке ничего не слышит, зациклился и только токует про низкотемпературные особенности логистики, людей пугает и пропагандирует русскую отраву, которой сами русские отказываются вакцинироваться.