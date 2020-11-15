beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки. Всё нормально будет. Но у нас через годик)
Вы недооцениваете наших предпринимателей. Привезут в Украину контрабасом ещё раньше, чем она появится на прилавках в США. Точно также, как айфоны, только в холодильниках. Цена будет соответствующая, но с каждым днём падать.
я помню те первые контрабасные айфоны, там даже ос не было, сенсорный телефон с похожим на яблоко иконками, зато корпус и коробка 1в1. И брали потому что никто не знал как выглядит настоящий. С вакциной ещё проще, ни одна лаборатория не в состоянии подтвердить её подлинность, а флакончики подделываются любые. Уверен этим вопросом уже занимаются.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
ЛАД написав:Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник.
ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.