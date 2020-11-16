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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2220222122222223>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13

  safonovstanislav написав:
  beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки.
Всё нормально будет. Но у нас через годик)

Вы недооцениваете наших предпринимателей. Привезут в Украину контрабасом ещё раньше, чем она появится на прилавках в США. Точно также, как айфоны, только в холодильниках. Цена будет соответствующая, но с каждым днём падать.

я помню те первые контрабасные айфоны, там даже ос не было, сенсорный телефон с похожим на яблоко иконками, зато корпус и коробка 1в1. И брали потому что никто не знал как выглядит настоящий. С вакциной ещё проще, ни одна лаборатория не в состоянии подтвердить её подлинность, а флакончики подделываются любые. Уверен этим вопросом уже занимаются.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Слава Понедельникам !


Слава Богу ты жив.я вспоминал сегодня, куда ты пропал.Была мысль, что вирус лишил нас возможности общения.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:45

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:50

  Libo написав:А еще я этому ватану уже объяснял


Провокатор, за словами следи! А сколько будет вакцинировано американцев в декабре, обязательно сверим в январе

PS: komp, благодарю за уточнение
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник.


ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.
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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:07

  Ой+ написав:ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.


Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ярослав Товстуха, врач Киевской клинической больницы №5:

"Насколько реален так называемый итальянский сценарий? Да, мы близки к этому. Или близки, или входим уже в это дело.

Аппаратуры вроде бы и хватает, но кислород... Смысл держать автопарк, если нет топлива. Смысл закупать кучу аппаратуры, если не хватает банального кислорода. Очень плохо с кислородом, давление в сети не выше двух атмосфер. У нас уже были такие ситуации, не все время, но пару раз было.

Это серьезная морально-этическая нагрузка. Принять решение, кому жить, а кому – умереть. Нашим людям приходится такое делать. Это очень серьезно. Врачи, которым нужно делать выбор, – страдают. У них потом расшатываются нервные системы, они сами требуют психологической помощи. Это все ужасно, мы с этим сталкиваемся в реальности, когда кислорода не хватает на всех. Предотвратить катастрофу? Да ради Бога. Дайте кислород, тогда можно избежать этих нехороших ситуаций".
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:11

  zРадио написав:
  Ой+ написав:ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.


Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости

социально-активные люди это те которые каждое утро едут несколько часов в забитой электричке в Киев. Одного ковидника хватит заразить весь вагон.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:18

  Ой+ написав:ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.


Хорошо бы так. А еще лучше, чтоб это был дурной сон. Да пусть бы даже белка так штырила. Очнулся, а вокруг люди в белом, улыбаются, рассказывают, ну ты тут и отжигал, орал какое-то слово ковид, маску на себя натягивал, рвался к умывальнику руки с мылом мыть, трамп, фаучи, модерна, пфайзер ... Повеселил всю палату и персонал.
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
Да, ладно, Вам...Где Вы живёте, и где Вы так думаете за 5-7? Я на Востоке, кот заражен менее всего, и в городке, где менее 40000 населения, и вапще надомник, и общения почти нет...Так , вот, из очень близких знакомых или друзей ( которых вообще-то уже мало по жизни) 70% , не меньше, переболевших или сейчас еще болеющих дома и в стационаре
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