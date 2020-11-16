beee написав:Сегодня говорил со знакомым, только прилетел из США на неделю. Говорит, они там строят планы, ожидая вакцину. Всё нормально. Модерна заявила о эффективности своей вакцины 95%. Вместе с Phizer скоро начнут вакцинировать. Это вам не аферисты из рашки. Всё нормально будет. Но у нас через годик)
Вы недооцениваете наших предпринимателей. Привезут в Украину контрабасом ещё раньше, чем она появится на прилавках в США. Точно также, как айфоны, только в холодильниках. Цена будет соответствующая, но с каждым днём падать.
я помню те первые контрабасные айфоны, там даже ос не было, сенсорный телефон с похожим на яблоко иконками, зато корпус и коробка 1в1. И брали потому что никто не знал как выглядит настоящий. С вакциной ещё проще, ни одна лаборатория не в состоянии подтвердить её подлинность, а флакончики подделываются любые. Уверен этим вопросом уже занимаются.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
ЛАД написав:Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник.
ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.
Ой+ написав:ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.
Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
Ярослав Товстуха, врач Киевской клинической больницы №5:
"Насколько реален так называемый итальянский сценарий? Да, мы близки к этому. Или близки, или входим уже в это дело.
Аппаратуры вроде бы и хватает, но кислород... Смысл держать автопарк, если нет топлива. Смысл закупать кучу аппаратуры, если не хватает банального кислорода. Очень плохо с кислородом, давление в сети не выше двух атмосфер. У нас уже были такие ситуации, не все время, но пару раз было.
Это серьезная морально-этическая нагрузка. Принять решение, кому жить, а кому – умереть. Нашим людям приходится такое делать. Это очень серьезно. Врачи, которым нужно делать выбор, – страдают. У них потом расшатываются нервные системы, они сами требуют психологической помощи. Это все ужасно, мы с этим сталкиваемся в реальности, когда кислорода не хватает на всех. Предотвратить катастрофу? Да ради Бога. Дайте кислород, тогда можно избежать этих нехороших ситуаций".
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Ой+ написав:ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.
Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
социально-активные люди это те которые каждое утро едут несколько часов в забитой электричке в Киев. Одного ковидника хватит заразить весь вагон.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Ой+ написав:ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.
Хорошо бы так. А еще лучше, чтоб это был дурной сон. Да пусть бы даже белка так штырила. Очнулся, а вокруг люди в белом, улыбаются, рассказывают, ну ты тут и отжигал, орал какое-то слово ковид, маску на себя натягивал, рвался к умывальнику руки с мылом мыть, трамп, фаучи, модерна, пфайзер ... Повеселил всю палату и персонал.
zРадио написав:Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
Да, ладно, Вам...Где Вы живёте, и где Вы так думаете за 5-7? Я на Востоке, кот заражен менее всего, и в городке, где менее 40000 населения, и вапще надомник, и общения почти нет...Так , вот, из очень близких знакомых или друзей ( которых вообще-то уже мало по жизни) 70% , не меньше, переболевших или сейчас еще болеющих дома и в стационаре