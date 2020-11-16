Ярослав Товстуха, врач Киевской клинической больницы №5:



"Насколько реален так называемый итальянский сценарий? Да, мы близки к этому. Или близки, или входим уже в это дело.



Аппаратуры вроде бы и хватает, но кислород... Смысл держать автопарк, если нет топлива. Смысл закупать кучу аппаратуры, если не хватает банального кислорода. Очень плохо с кислородом, давление в сети не выше двух атмосфер. У нас уже были такие ситуации, не все время, но пару раз было.



Это серьезная морально-этическая нагрузка. Принять решение, кому жить, а кому – умереть. Нашим людям приходится такое делать. Это очень серьезно. Врачи, которым нужно делать выбор, – страдают. У них потом расшатываются нервные системы, они сами требуют психологической помощи. Это все ужасно, мы с этим сталкиваемся в реальности, когда кислорода не хватает на всех. Предотвратить катастрофу? Да ради Бога. Дайте кислород, тогда можно избежать этих нехороших ситуаций".