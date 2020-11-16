Додано: Пон 16 лис, 2020 22:02

ЛАД написав: Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми

Наоборот, все нормальные люди, ставят в известность:- заболел, так заболел, и, при том, что очень мало общаются с другими ( такой образ жизни) . А,вот , на одном нашем заводе всё управление улетело в ковид, теперь все на удаленке.В Исполкоме местном ( наша кума) болеют этажами, но...ни-ни, дома на удаленке и на семейном враче. Еще подруга в аптеке - ковид по симтомам, семейный врач на телефоне, в больничном листе ХЗ, уже на работе ...У нас даже на улицах было очень мало людей в обычное время, а сейчас еще меньше, и все почти в масках, хотя это бессмысленно...---------Не чудите про Харьков...