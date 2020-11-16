Сейчас буду смотреть:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сейчас буду смотреть:
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Снаролья лсем оленям!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:46
По Харькову такого не скажешь.
Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми.
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наоборот, все нормальные люди, ставят в известность:- заболел, так заболел, и, при том, что очень мало общаются с другими ( такой образ жизни) . А,вот , на одном нашем заводе всё управление улетело в ковид, теперь все на удаленке.В Исполкоме местном ( наша кума) болеют этажами, но...ни-ни, дома на удаленке и на семейном враче. Еще подруга в аптеке - ковид по симтомам, семейный врач на телефоне, в больничном листе ХЗ, уже на работе ...
У нас даже на улицах было очень мало людей в обычное время, а сейчас еще меньше, и все почти в масках, хотя это бессмысленно...
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Не чудите про Харьков...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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