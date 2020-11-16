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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2220222122222223

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 71
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
19
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
15
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сейчас буду смотреть:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Снаролья лсем оленям!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:46

  protefiks1959 написав:
  zРадио написав:Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
Да, ладно, Вам...Где Вы живёте, и где Вы так думаете за 5-7? Я на Востоке, кот заражен менее всего, и в городке, где менее 40000 населения, и вапще надомник, и общения почти нет...Так , вот, из очень близких знакомых или друзей ( которых вообще-то уже мало по жизни) 70% , не меньше, переболевших или сейчас еще болеющих дома и в стационаре

По Харькову такого не скажешь.
Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми
Наоборот, все нормальные люди, ставят в известность:- заболел, так заболел, и, при том, что очень мало общаются с другими ( такой образ жизни) . А,вот , на одном нашем заводе всё управление улетело в ковид, теперь все на удаленке.В Исполкоме местном ( наша кума) болеют этажами, но...ни-ни, дома на удаленке и на семейном враче. Еще подруга в аптеке - ковид по симтомам, семейный врач на телефоне, в больничном листе ХЗ, уже на работе ...
У нас даже на улицах было очень мало людей в обычное время, а сейчас еще меньше, и все почти в масках, хотя это бессмысленно...
---------
Не чудите про Харьков...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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