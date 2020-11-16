Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
zРадио написав:Депутаты - очень социально-активные люди. Я бы их со сферическим украинцем в вакууме не сравнивал. Думаю, что текущее проникновение - 5-7%. Существенно больше выявленных тестами 1,5%, но и трагически мало для скорой остановки роста заболеваемости
Да, ладно, Вам...Где Вы живёте, и где Вы так думаете за 5-7? Я на Востоке, кот заражен менее всего, и в городке, где менее 40000 населения, и вапще надомник, и общения почти нет...Так , вот, из очень близких знакомых или друзей ( которых вообще-то уже мало по жизни) 70% , не меньше, переболевших или сейчас еще болеющих дома и в стационаре
По Харькову такого не скажешь. Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми.
ЛАД написав:Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми
Наоборот, все нормальные люди, ставят в известность:- заболел, так заболел, и, при том, что очень мало общаются с другими ( такой образ жизни) . А,вот , на одном нашем заводе всё управление улетело в ковид, теперь все на удаленке.В Исполкоме местном ( наша кума) болеют этажами, но...ни-ни, дома на удаленке и на семейном враче. Еще подруга в аптеке - ковид по симтомам, семейный врач на телефоне, в больничном листе ХЗ, уже на работе ... У нас даже на улицах было очень мало людей в обычное время, а сейчас еще меньше, и все почти в масках, хотя это бессмысленно... --------- Не чудите про Харьков...
Адміністративні штрафи за 10міс. 2020-го наповнили бюджет Туреччини на 7,2млрд. лір, що на 2,3млрд більше, ніж за аналогічний період 2019-го. При цьому за жовтень зібрано 1,5млрд, порівняно з 751млн жовтня 19-го року. Основна причина зростання штраф 900лір за недотримання масочного режиму, коменданської години й порушення термінів самоізоляції. https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/b ... fazlahaber
Чудова ідея для покриття нашого дефіциту бюджету в 290млрд.))
protefiks1959 написав:Так , вот, из очень близких знакомых или друзей ( которых вообще-то уже мало по жизни) 70% , не меньше, переболевших или сейчас еще болеющих дома и в стационаре
Те, кто болеют дома, болеют любой из множества инфекций, необязательно ковидом. А стационарные больные ковидом вообще преимущественно все будут в официальной статистике (и их таких менее 100 тыс человек на всю страну - 0,3% населения).
Было бы у нас не то что 70%, а "хотя бы" 30% переболевших/текущих больных ковидом за такой короткий период, во-первых, был бы коллапс всех служб, а не только медицинской системы (но не будем сейчас об этом), а во-первых, динамика выявляемости шла бы вниз, а не вверх, что мы имеем по факту
ЛАД написав:Ну, а 70% ... это Вам не повезло со знакомыми
Наоборот, все нормальные люди, ставят в известность:- заболел, так заболел, и, при том, что очень мало общаются с другими ( такой образ жизни) . А,вот , на одном нашем заводе всё управление улетело в ковид, теперь все на удаленке.В Исполкоме местном ( наша кума) болеют этажами, но...ни-ни, дома на удаленке и на семейном враче. Еще подруга в аптеке - ковид по симтомам, семейный врач на телефоне, в больничном листе ХЗ, уже на работе ... У нас даже на улицах было очень мало людей в обычное время, а сейчас еще меньше, и все почти в масках, хотя это бессмысленно... --------- Не чудите про Харьков...
Вы меня неправильно поняли. Не повезло - я имел ввиду, что слишком много заболевших.
А насчёт "Не чудите про Харьков..." это уже я не понял. К сожалению, Харьков на 2 месте после Киева. Если пересчитать на население, возможно, будет ниже, но всё равно не очень.
safonovstanislav написав:Я представляю реакцию обычных наёмных сотрудников, если им сказать, что работать запрещаем, зарплаты получать не будете, но налоги на НЕполученные деньги заплатить не забудьте в кассу. С каких денег, если нет зарплаты? Найди, займи, укради, но, чтоб налоги были уплачены, или поставим на счётчик.
Точно психбольной.
Да нет. Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды. Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание".
Пусть идет на завод работать
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
yama написав:все придет к тому что будет у каждого на два года : одна пара обуви на зиму , одна пара обуви на лето, две пары джинс, трое трусов и одно пальто все как (в старые добрые ) в подсчете прожиточного минимума , ишь ты привыкли айфон каждый год новый покупать, авто каждых (2) - 5 лет менять , и в Турциию\Египет каждый год. Вон запорожцы ( таврии )взлетели в цене в два раза по сравнению с временем до короны то что было по 800 у.е теперь по 1500 у.е. и выше "Пандемия" нас всех научат довольствоваться малым ( тем что имеем)
А вы верили в построение светлого капиталистического будущего с неограниченным ростом потребления?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Без вопросов, при форс-мажоре помощь государства необходима. Только сбор налогов (доход бюджета) у нас и в Германии - две большие разницы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+