Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2221222222232224 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 72 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 20 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 15 Всього голосів : 72 Додано: Вів 17 лис, 2020 00:04 Ой+ написав: ЛАД написав: Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник. Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник. ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це. ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.

У нас в отделе переболели примерно 20-25% (одни делали тест, другие - нет), причем без корреляции с частотой появления на работе. У нас в отделе переболели примерно 20-25% (одни делали тест, другие - нет), причем без корреляции с частотой появления на работе. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17765 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2017 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06 freeze написав: yama написав: freeze написав: Рука-лицо ))

Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?

Рука-лицо ))Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?

полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая " хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологии говорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами . полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая "хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологииговорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .



Я написал, что до сих пор пользуют вакцины века докнопочной Нокии, БЦЖ, та же от полиомиелита, это разработки многодесятилетней давности. Сейчас давно уже новые разработки вакцин делаются без всяких живых вирусов. Я написал, что до сих пор пользуют вакцины века докнопочной Нокии, БЦЖ, та же от полиомиелита, это разработки многодесятилетней давности. Сейчас давно уже новые разработки вакцин делаются без всяких живых вирусов.



Это не касается полиемилита, и я вчера приводил ссылку. Это не касается полиемилита, и я вчера приводил ссылку. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3602 З нами з: 14.03.06 Подякував: 247 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06 Starikan написав: ......

Пусть идет на завод работать ......Пусть идет на завод работать

К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.

Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают. К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают. ЛАД 2 Повідомлень: 17658 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4588 раз. Подякували: 4285 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 00:12 ЛАД написав: Starikan написав: ......

Пусть идет на завод работать ......Пусть идет на завод работать К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.

Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают. К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают.

Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах. Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17765 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2017 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 00:18 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Точно психбольной. Точно психбольной. Да нет.

Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды.

Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание". Да нет.Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды.Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание".

Пусть идет на завод работать Пусть идет на завод работать

А вы в теме it-шного юмора))

https://nazavod.com/

А вы в теме it-шного юмора)) safonovstanislav Повідомлень: 2999 З нами з: 10.05.14 Подякував: 238 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2221222222232224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: for_u ol_zy і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1677773

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33