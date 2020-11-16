ЛАД написав:Вообще-то, такой прогноз может дать третьеклассник.
ICTV в новинах розказували, що перехворіло-хворіє ковідом 90 депутатів. Тобто більше 20%. А можливо, з врахуванням безсимптомних, ще більше. Думаю, що і серед пересічних не менше, якщо не більше пройшли це.
У нас в отделе переболели примерно 20-25% (одни делали тест, другие - нет), причем без корреляции с частотой появления на работе.
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freeze написав:Рука-лицо )) Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?
полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая " хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологии говорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .
Я написал, что до сих пор пользуют вакцины века докнопочной Нокии, БЦЖ, та же от полиомиелита, это разработки многодесятилетней давности. Сейчас давно уже новые разработки вакцин делаются без всяких живых вирусов.
Это не касается полиемилита, и я вчера приводил ссылку.
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Starikan написав:...... Пусть идет на завод работать
К сожалению или нет, но у нас давно не Союз. Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают.
Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+