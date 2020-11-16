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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2221222222232224

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 73
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
20
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06

  freeze написав:
  yama написав:
  freeze написав:Рука-лицо ))
Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?

полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая " :) хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологии :) говорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .


Я написал, что до сих пор пользуют вакцины века докнопочной Нокии, БЦЖ, та же от полиомиелита, это разработки многодесятилетней давности. Сейчас давно уже новые разработки вакцин делаются без всяких живых вирусов.


Это не касается полиемилита, и я вчера приводил ссылку.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:06

  Starikan написав:......
Пусть идет на завод работать 8)

К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.
Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:12

  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
Пусть идет на завод работать 8)
К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.
Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают. :mrgreen:

Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:18

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:Точно психбольной.
Да нет.
Всё значительно проще. Человека слегка по карману ударило. Тут же поменялись взгляды.
Хорошая иллюстрация к марксистской философии: "Бытие определяет сознание".

Пусть идет на завод работать 8)

А вы в теме it-шного юмора))
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:04

  safonovstanislav написав:
  Starikan написав:Пусть идет на завод работать 8)
А вы в теме it-шного юмора))
https://nazavod.com/

В теме. Но моим знакомым айтишникам под- и за 40, большинство работает на серьезных фирмах, этап юмора пацанов-сисадминов и вебмастеров они давно прошли.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:12

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
Пусть идет на завод работать 8)
К сожалению или нет, но у нас давно не Союз.
Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают. :mrgreen:

Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах.

Наемный работник это хорошо. Я - за.
Но, к примеру, продавец, в условиях эпидемии защищён не лучше ЧП.
А что касается квалифицированных обладателей рабочих специальностей есть 2 проблемы
- где приобрести высокую квалификацию (и в любом случае на это нужны годы);
- где найти работу (они нужны везде, но при отсутствии заводов в малых количествах).
Возможно, ошибаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:20

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у молодых людей наблюдаются осложнения случаев заболевания COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

https://focus.ua/ukraine/467398-u-molodezhi-stalo-chashche-nablyudatsya-tyazheloe-techenie-covid-19-stepanov
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:31

Министры в Бельгии так же, как и в Греции, согласовали принцип бесплатности и добровольности вакцинации населения против коронавируса.
....
Главная цель бельгийских властей - вакцинировать, минимум, 8 млн бельгийцев или около 70% всего населения страны.
.......
Подчеркивается также, что понадобится специфическая организационная работа. Вакцины поступят в емкостях, содержащих несколько доз. Открытая емкость, объясняют специалисты, должна быть использована в тот же день. Поэтому встает вопрос о вакцинации населения группами.

https://strana.ua/news/301324-belhija-budet-vaktsinirovat-naselenie-besplatno-i-na-dobrovolnoj-osnove.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У Ковида-19 сегодня годовщина.
Ровно год назад заболел 55-летний китаец, первый официально признанный ковидник.
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