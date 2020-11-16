freeze написав:Рука-лицо )) Кому и что всем известно, что вакцины заражают слабой болезнью ?
полиомиелит есть живая вакцина , а есть " дохлая " хорошо инактивированная , так вот в Украине было много шума об эпидемии полиомиелита из за того что привитые живой вакциной заразили НЕ привитых ( вопрос был в 2-3 человеках) но ВОЗ объявили епидемию полиомиелита в Украине и заслали под эту тему в Украину кучу вакцин от полиомиелита . Украинские врачи официально были категорически не согласны с позицией ВОЗ. Теперь немного конспирологии говорят что эти вакцины либо уже были просрочены либо срок уже подходил . это было буквально пару тройку лет назад посему гуглите сами .
Я написал, что до сих пор пользуют вакцины века докнопочной Нокии, БЦЖ, та же от полиомиелита, это разработки многодесятилетней давности. Сейчас давно уже новые разработки вакцин делаются без всяких живых вирусов.
Это не касается полиемилита, и я вчера приводил ссылку.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Starikan написав:...... Пусть идет на завод работать
К сожалению или нет, но у нас давно не Союз. Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают.
Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
В теме. Но моим знакомым айтишникам под- и за 40, большинство работает на серьезных фирмах, этап юмора пацанов-сисадминов и вебмастеров они давно прошли.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав:...... Пусть идет на завод работать
К сожалению или нет, но у нас давно не Союз. Там можно было дать такой совет. Сейчас заводы, в основном, сокращают, а не набирают.
Завод - это условное название работы в качестве наемного работника. Кстати, квалифицированные обладатели рабочих специальностей нужны везде, не только на бывших советских заводах.
Наемный работник это хорошо. Я - за. Но, к примеру, продавец, в условиях эпидемии защищён не лучше ЧП. А что касается квалифицированных обладателей рабочих специальностей есть 2 проблемы - где приобрести высокую квалификацию (и в любом случае на это нужны годы); - где найти работу (они нужны везде, но при отсутствии заводов в малых количествах). Возможно, ошибаюсь.
Министры в Бельгии так же, как и в Греции, согласовали принцип бесплатности и добровольности вакцинации населения против коронавируса. .... Главная цель бельгийских властей - вакцинировать, минимум, 8 млн бельгийцев или около 70% всего населения страны. ....... Подчеркивается также, что понадобится специфическая организационная работа. Вакцины поступят в емкостях, содержащих несколько доз. Открытая емкость, объясняют специалисты, должна быть использована в тот же день. Поэтому встает вопрос о вакцинации населения группами.