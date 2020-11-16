Одно из преимуществ Moderna - у них в испытаниях принимают участие 8 тысяч человек с хроническими заболеваниями и 25% людей старше 65 лет. Ни первую, ни вторую категорию россияне массово не испытывают.
- относительно низкая температура хранения - -20°С (при этом "препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, даже если его хранить в обычных холодильниках. А при комнатной температуре - в течение 12 часов); - высокая эффективность.
Недостатки - цена заметно выше; - "по ряду причин на первых этапах будет поступать, в основном, на американский рынок" (основная причина - финансирование правительством США).
Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :
В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"
freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию, где наблюдается явный откат заболеваемости. Да и у другого бывшего лидера - Бразилии, тоже в целом улучшение, хотя и волнами.
Хорошие новости. Только чтобы не получилось как в Европе - откат, а потом вторая волна сильнее первой.
Не использовать эти препараты при гриппе и простуде. Просто потому что это бессмысленно и вредно. ...... Не принимать антибиотики наугад (и не пить те, что помогли в прошлый раз). ...... Доводить лечение до конца и самовольно не менять дозировку и режим приёма.
В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1 143 человек. Это антирекорд за все время пандемии, в предыдущий раз максимальный прирост фиксировался 13 ноября, когда сообщалось о 1 083 заразившихся.
Об этом утром во вторник, 17 ноября, в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Так, по данным Кличко, всего в столице зафиксировали уже 52 642 случаев Covid-19. Из них 990 оказались летальными (+14 за сутки). Выздоровели 19 126 пациентов с коронавирусом (+359 за сутки).
все кто могли заразиться на выходных перенесли это событие на понедельник.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.
Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.
ЛАД написав:Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :
Так какая (нам) разница на ком "они" свою вакцину тестируют -- на добровольцах или на "обычных гражданах"? -- колоть-то ее никто не заставляет...
Не уверен. + не уверен в тщательности контроля испытуемых при фактическом разрешении к применению до испытаний.
И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят...