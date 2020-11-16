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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2223222422252226>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:59

2 ссылки о вакцине Moderna: https://kurs.com.ua/novost/241047-vakcina-moderna-budet-dorogoi-i-ne-dlja-vseh и https://strana.ua/news/301252-moderna-vaktsina-ot-koronavirusa-opisanie-mrna-1273-tsena-pobochnye-effekty-temperatura-khranenija.html
Достоинства:
Одно из преимуществ Moderna - у них в испытаниях принимают участие 8 тысяч человек с хроническими заболеваниями и 25% людей старше 65 лет. Ни первую, ни вторую категорию россияне массово не испытывают.

- относительно низкая температура хранения - -20°С (при этом "препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, даже если его хранить в обычных холодильниках. А при комнатной температуре - в течение 12 часов);
- высокая эффективность.

Недостатки
- цена заметно выше;
- "по ряду причин на первых этапах будет поступать, в основном, на американский рынок" (основная причина - финансирование правительством США).

Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :
В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"

https://www.interfax.ru/russia/737432
При этом они, вроде, разрешают применение до окончания этих "пострегистрационных" испытаний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08

  ЛАД написав:Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :
В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"


Так какая (нам) разница на ком "они" свою вакцину тестируют -- на добровольцах или на "обычных гражданах"? -- колоть-то ее никто не заставляет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08

  freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию, где наблюдается явный откат заболеваемости.
Да и у другого бывшего лидера - Бразилии, тоже в целом улучшение, хотя и волнами.

Хорошие новости.
Только чтобы не получилось как в Европе - откат, а потом вторая волна сильнее первой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:11

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :
В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"


Так какая (нам) разница на ком "они" свою вакцину тестируют -- на добровольцах или на "обычных гражданах"? -- колоть-то ее никто не заставляет...

Не уверен.
+ не уверен в тщательности контроля испытуемых при фактическом разрешении к применению до испытаний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :

Це такий піар. Її все одно немає, для мосового щеплення, хоч китайці і тут їх випереджають, в них вже 350 тис військових і чиновників отримали вакцину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:22

  ЛАД написав:Недостатки
- цена заметно выше


:lol: Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -

Солидная вакцина, для солидных людей.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:23

Здесь часто упоминают об испанке и пишут о низкой смертности от ковида.
К вопросу о сравнении смертности:
Раньше от воспаления лёгких погибал каждый восьмой молодой пациент и двое из троих пожилых. А пенициллин помогал выздоравливать 99% молодых и 73% людей старше 65 лет.

https://kurs.com.ua/novost/240627-kak-vizhit-v-postantibioticheskuju-aru
Статья об антибиотиках и о том, что мы можем вернуться в прошлый век с теми же уровнями смертности.
Статья относительно большая, поэтому удержусь от цитирования, только немного о правилах:
Не использовать эти препараты при гриппе и простуде. Просто потому что это бессмысленно и вредно.
......
Не принимать антибиотики наугад (и не пить те, что помогли в прошлый раз).
......
Доводить лечение до конца и самовольно не менять дозировку и режим приёма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1 143 человек. Это антирекорд за все время пандемии, в предыдущий раз максимальный прирост фиксировался 13 ноября, когда сообщалось о 1 083 заразившихся.

Об этом утром во вторник, 17 ноября, в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по данным Кличко, всего в столице зафиксировали уже 52 642 случаев Covid-19. Из них 990 оказались летальными (+14 за сутки). Выздоровели 19 126 пациентов с коронавирусом (+359 за сутки).
все кто могли заразиться на выходных перенесли это событие на понедельник.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:28

И ещё одна ссылка общего характера:
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.

Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-conspiracy-theories-erode-belief-in-safety-measures
Это для Uppi и прочих.
Своими постами Вы наносите явный вред.

P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :

Так какая (нам) разница на ком "они" свою вакцину тестируют -- на добровольцах или на "обычных гражданах"? -- колоть-то ее никто не заставляет...

Не уверен.
+ не уверен в тщательности контроля испытуемых при фактическом разрешении к применению до испытаний.

И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят...
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