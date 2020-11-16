Додано: Вів 17 лис, 2020 10:59

Одно из преимуществ Moderna - у них в испытаниях принимают участие 8 тысяч человек с хроническими заболеваниями и 25% людей старше 65 лет. Ни первую, ни вторую категорию россияне массово не испытывают.

В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"

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2 ссылки о вакцине Moderna:Достоинства:- относительно низкая температура хранения - -20°С (при этом "препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, даже если его хранить в обычных холодильниках. А при комнатной температуре - в течение 12 часов);- высокая эффективность.Недостатки- цена заметно выше;- "по ряду причин на первых этапах будет поступать, в основном, на американский рынок" (основная причина - финансирование правительством США).Что мне не нравится в российских вакцинах - подход к внедрению. Штаты, как и весь мир сначала испытывают, а потом регистрируют. Россия сначала регистрирует, а потом :При этом они, вроде, разрешают применениеокончания этих "пострегистрационных" испытаний.