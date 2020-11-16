Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2223222422252226 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 21 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 16 Всього голосів : 74 Додано: Вів 17 лис, 2020 11:50

CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена ​​сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html

В статье приводятся данные различных практических результатов, в т.ч. и об авианосце "Теодор Рузвельт".

Принятие универсальной политики маскировки может помочь предотвратить блокировку в будущем, особенно в сочетании с другими нефармацевтическими мерами, такими как социальное дистанцирование, гигиена рук и адекватная вентиляция. О масках.В статье приводятся данные различных практических результатов, в т.ч. и об авианосце "Теодор Рузвельт". ЛАД 2 Повідомлень: 17669 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4588 раз. Подякували: 4286 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 11:56 _hunter написав: ......

И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят... ......И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят...

Не обязательно массовые смерти.

Достаточно просто не- или низкой эффективности вакцины.

В таком случае сходу видны два минуса:

- неоправданные финансовые затраты людей (или государства, т.е. в конечном счёте тех же людей);

- получившие вакцину расслабятся, что может привести к росту эпидемии.

На какие-то рынки они выйти явно хотят. В Европу вряд ли удастся (хотя в какие-то страны могут и проскочить), но в другие регионы вполне могут. Не обязательно массовые смерти.Достаточно просто не- или низкой эффективности вакцины.В таком случае сходу видны два минуса:- неоправданные финансовые затраты людей (или государства, т.е. в конечном счёте тех же людей);- получившие вакцину расслабятся, что может привести к росту эпидемии.На какие-то рынки они выйти явно хотят. В Европу вряд ли удастся (хотя в какие-то страны могут и проскочить), но в другие регионы вполне могут. ЛАД 2 Повідомлень: 17669 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4588 раз. Подякували: 4286 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 12:01 freeze написав: ЛАД написав: Недостатки

- цена заметно выше Недостатки- цена заметно выше



Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -



Солидная вакцина, для солидных людей. Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -Солидная вакцина, для солидных людей.



Реклама - двигатель торговли.

Moderna откровенно писала, что у них коммерческий проект. Реклама - двигатель торговли.Moderna откровенно писала, что у них коммерческий проект. ЛАД 2 Повідомлень: 17669 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4588 раз. Подякували: 4286 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 12:10 ЛАД написав: И ещё одна ссылка общего характера:

Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.



Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-conspiracy-theories-erode-belief-in-safety-measures

Это для Uppi и прочих.

Своими постами Вы наносите явный вред.



P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет. И ещё одна ссылка общего характера:Это дляи прочих.Своими постами Вы наносите явный вред.P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет.

Горбатого... Горбатого... Кучинелли

Повідомлень: 516 З нами з: 30.11.17 Подякував: 121 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 12:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: О масках.

CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена ​​сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.

О масках.

Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал Faceless

Модератор Повідомлень: 28071 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6745 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2223222422252226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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