CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.
Принятие универсальной политики маскировки может помочь предотвратить блокировку в будущем, особенно в сочетании с другими нефармацевтическими мерами, такими как социальное дистанцирование, гигиена рук и адекватная вентиляция.
_hunter написав:...... И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят...
Не обязательно массовые смерти. Достаточно просто не- или низкой эффективности вакцины. В таком случае сходу видны два минуса: - неоправданные финансовые затраты людей (или государства, т.е. в конечном счёте тех же людей); - получившие вакцину расслабятся, что может привести к росту эпидемии. На какие-то рынки они выйти явно хотят. В Европу вряд ли удастся (хотя в какие-то страны могут и проскочить), но в другие регионы вполне могут.
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.
Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.
CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.
Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал