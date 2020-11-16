CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.
Принятие универсальной политики маскировки может помочь предотвратить блокировку в будущем, особенно в сочетании с другими нефармацевтическими мерами, такими как социальное дистанцирование, гигиена рук и адекватная вентиляция.
_hunter написав:...... И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят...
Не обязательно массовые смерти. Достаточно просто не- или низкой эффективности вакцины. В таком случае сходу видны два минуса: - неоправданные финансовые затраты людей (или государства, т.е. в конечном счёте тех же людей); - получившие вакцину расслабятся, что может привести к росту эпидемии. На какие-то рынки они выйти явно хотят. В Европу вряд ли удастся (хотя в какие-то страны могут и проскочить), но в другие регионы вполне могут.
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.
Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.
CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.
Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
Не использовать эти препараты при гриппе и простуде. Просто потому что это бессмысленно и вредно. Не принимать антибиотики наугад (и не пить те, что помогли в прошлый раз). Доводить лечение до конца и самовольно не менять дозировку и режим приёма.
Моя двоюродная сестра - врач в Сумах 65 лет - переболела ковидом, пролежав 25 дней дома. Соответствующие ПЦР тесты были в начале и после, при этом ощущения вкуса и запаха не пропадали. Высокая температура, головная боль, слабость, ломота в теле, пневмония. За несколько дней до начала болезни делала иммуно-тест (врачам их делают регулярно), был отрицательный.
Где заразилась - не совсем понятно, больница не ковидная. Считает, что от их кардиологического больного, у которого после нескольких дней пребывания в больнице обнаружили ковид. Лечил ее коллега-пульмонолог, в основном антибиотиками; видимо, пневмония была в основном бактериальная.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
а перчатки?
Вещают вскоре третью волну.А когда закончится вторая?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Starikan написав:........ Моя двоюродная сестра - врач в Сумах 65 лет - переболела ковидом, пролежав 25 дней дома. Соответствующие ПЦР тесты были в начале и после, при этом ощущения вкуса и запаха не пропадали. Высокая температура, головная боль, слабость, ломота в теле, пневмония. За несколько дней до начала болезни делала иммуно-тест (врачам их делают регулярно), был отрицательный.
Где заразилась - не совсем понятно, больница не ковидная. Считает, что от их кардиологического больного, у которого после нескольких дней пребывания в больнице обнаружили ковид. Лечил ее коллега-пульмонолог, в основном антибиотиками; видимо, пневмония была в основном бактериальная.
Никто не отрицает необходимость использования антибиотиков в принципе. Ещё цитата оттуда же:
До лечения надо сделать в лаборатории микробиологический анализ на выявление возбудителя инфекции, а затем проверить его чувствительность к антибиотикам. Так выбирается наиболее эффективный препарат. При угрозе жизни и здоровью больного врачи могут назначить антибиотик и эмпирически, но при выборе лекарства они опираются на эпидемиологические данные и клинические рекомендации, которые обычным пациентам неизвестны.
Правда, сильно сомневаюсь, что наши врачи так действуют.