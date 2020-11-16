ЛАД написав:

Раньше от воспаления лёгких погибал каждый восьмой молодой пациент и двое из троих пожилых. А пенициллин помогал выздоравливать 99% молодых и 73% людей старше 65 лет.

Не использовать эти препараты при гриппе и простуде. Просто потому что это бессмысленно и вредно.

Не принимать антибиотики наугад (и не пить те, что помогли в прошлый раз).

Доводить лечение до конца и самовольно не менять дозировку и режим приёма.

Здесь часто упоминают об испанке и пишут о низкой смертности от ковида.К вопросу о сравнении смертности:Статья об антибиотиках и о том, что мы можем вернуться в прошлый век с теми же уровнями смертности.Статья относительно большая, поэтому удержусь от цитирования, только немного о правилах: