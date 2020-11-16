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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22242225222622272228>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:50

О масках.
CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена ​​сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
В статье приводятся данные различных практических результатов, в т.ч. и об авианосце "Теодор Рузвельт".
Принятие универсальной политики маскировки может помочь предотвратить блокировку в будущем, особенно в сочетании с другими нефармацевтическими мерами, такими как социальное дистанцирование, гигиена рук и адекватная вентиляция.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:56

  _hunter написав:......
И опять же -- да и фиг с ними: в случае с совсем массовыми смертями они всеравно просочатся в прессу/на форумы. Да и если они захотят выйти на западные/европейские рынки -- протоколам придется следовать. Но они вряд ли захотят...

Не обязательно массовые смерти.
Достаточно просто не- или низкой эффективности вакцины.
В таком случае сходу видны два минуса:
- неоправданные финансовые затраты людей (или государства, т.е. в конечном счёте тех же людей);
- получившие вакцину расслабятся, что может привести к росту эпидемии.
На какие-то рынки они выйти явно хотят. В Европу вряд ли удастся (хотя в какие-то страны могут и проскочить), но в другие регионы вполне могут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:01

  freeze написав:
  ЛАД написав:Недостатки
- цена заметно выше


:lol: Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -

Солидная вакцина, для солидных людей.

:lol:
Реклама - двигатель торговли.
Moderna откровенно писала, что у них коммерческий проект.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:10

  ЛАД написав:И ещё одна ссылка общего характера:
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.

Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-conspiracy-theories-erode-belief-in-safety-measures
Это для Uppi и прочих.
Своими постами Вы наносите явный вред.

P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет.

Горбатого... :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:О масках.
CDC рекомендует сообществу использовать маски , в частности, многослойные тканевые маски без клапана, чтобы предотвратить передачу SARS-CoV-2. Маски в первую очередь предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель («контроль источника»), что особенно актуально для носителей бессимптомных или несимптомных инфицированных, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать свою заразность для других и которые, по оценкам, ответственны за более 50% передач. 1,2 Маски также помогают уменьшить вдыхание этих капель пользователем («фильтрация для личной защиты»). Польза для общества от маскировки для контроля SARS-CoV-2 обусловлена ​​сочетанием этих эффектов; Польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих маски.


Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:34

  ЛАД написав:Здесь часто упоминают об испанке и пишут о низкой смертности от ковида.
К вопросу о сравнении смертности:
Раньше от воспаления лёгких погибал каждый восьмой молодой пациент и двое из троих пожилых. А пенициллин помогал выздоравливать 99% молодых и 73% людей старше 65 лет.
https://kurs.com.ua/novost/240627-kak-vizhit-v-postantibioticheskuju-aru
Статья об антибиотиках и о том, что мы можем вернуться в прошлый век с теми же уровнями смертности.
Статья относительно большая, поэтому удержусь от цитирования, только немного о правилах:
Не использовать эти препараты при гриппе и простуде. Просто потому что это бессмысленно и вредно.
Не принимать антибиотики наугад (и не пить те, что помогли в прошлый раз).
Доводить лечение до конца и самовольно не менять дозировку и режим приёма.

Моя двоюродная сестра - врач в Сумах 65 лет - переболела ковидом, пролежав 25 дней дома.
Соответствующие ПЦР тесты были в начале и после, при этом ощущения вкуса и запаха не пропадали. Высокая температура, головная боль, слабость, ломота в теле, пневмония.
За несколько дней до начала болезни делала иммуно-тест (врачам их делают регулярно), был отрицательный.

Где заразилась - не совсем понятно, больница не ковидная. Считает, что от их кардиологического больного, у которого после нескольких дней пребывания в больнице обнаружили ковид.
Лечил ее коллега-пульмонолог, в основном антибиотиками; видимо, пневмония была в основном бактериальная.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию

Ту Индию о негигиеничности которой хотят легенды.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
а перчатки?

Вещают вскоре третью волну.А когда закончится вторая?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:51

  Мизантрóп написав:
  Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
а перчатки?

Вещают вскоре третью волну.А когда закончится вторая?

Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:53

  Starikan написав:........
Моя двоюродная сестра - врач в Сумах 65 лет - переболела ковидом, пролежав 25 дней дома.
Соответствующие ПЦР тесты были в начале и после, при этом ощущения вкуса и запаха не пропадали. Высокая температура, головная боль, слабость, ломота в теле, пневмония.
За несколько дней до начала болезни делала иммуно-тест (врачам их делают регулярно), был отрицательный.

Где заразилась - не совсем понятно, больница не ковидная. Считает, что от их кардиологического больного, у которого после нескольких дней пребывания в больнице обнаружили ковид.
Лечил ее коллега-пульмонолог, в основном антибиотиками; видимо, пневмония была в основном бактериальная.

Никто не отрицает необходимость использования антибиотиков в принципе.
Ещё цитата оттуда же:
До лечения надо сделать в лаборатории микробиологический анализ на выявление возбудителя инфекции, а затем проверить его чувствительность к антибиотикам. Так выбирается наиболее эффективный препарат. При угрозе жизни и здоровью больного врачи могут назначить антибиотик и эмпирически, но при выборе лекарства они опираются на эпидемиологические данные и клинические рекомендации, которые обычным пациентам неизвестны.

Правда, сильно сомневаюсь, что наши врачи так действуют. :)
ЛАД
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