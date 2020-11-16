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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию

Ту Индию о негигиеничности которой хотят легенды.

Сильно подозреваю, что данные по Индии по той части населения, которая более-менее придерживается правил гигиены.
Та часть, "о негигиеничности которой хотят легенды", возможно, болеет и умирает без регистрации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:00

  Faceless написав:.....
Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день

Попадалось утверждение, что мытьё рук больше 10 раз в день неэффективно. :)
В смысле, что увеличение "помывок" выше 10 раз практически не снижает вероятность заражения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 лис, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:11

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день

Попадалось утверждение, что мытьё рук больше 10 раз в день неэффективно. :)
В смысле, что увеличение "промывок" выше 10 раз практически не снижает вероятность заражения.

Есть сила привычки - мыть руки по приходу с улицы, после туалета, перед едой и после, ну и ситуативно, если брал что пыльное/грязное, по количеству никогда не считал, но это точно больше 10 раз в день и никак не связано ни с какими карантинами. С карантином разве что длительность и тщательность мытья выросла по приходу с улицы
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:14

Ученые сообщают о раннем успехе экспериментальной вакцины от герпеса, в которой используется генетически модифицированная версия вируса.
......
По словам Пикарда, есть надежда, что в течение нескольких лет вакцина будет готова к первому этапу тестирования на людях.

https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-11-16/are-we-getting-closer-to-a-herpes-vaccine
Это к тому, насколько успешна работа над вакциной для короны и что значит внимание к проблеме и выделение средств на её решение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:16

  Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал


Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)
Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:19

  justit написав:
  Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал


Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)
Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?

Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:20

Около 14% украинцев - необразованные

Источник: https://society.comments.ua/news/develo ... 65001.html
Там есть и положительные изменения, которые у меня лично вызывают сомнения. Правда, не смотрел, оригинальный источник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21

  Starikan написав:Лечил ее коллега-пульмонолог, в основном антибиотиками; видимо, пневмония была в основном бактериальная.


Значит ли это, что уверенности в том, что бактериальная нету?

Насколько я знаю - если пневмония и положительный тест на КОВИД, то антибиотики прописывают сразу.

И это немного "харит", ибо ж пишут, что вирусная пневмония не лечится антибиотиками.

Кто тут прав - понятия не имею.

p.s. Жену колю выписанными антибиотиками. У самого тест отрицательный.
то ли все впереди, то ли КОВИД избирательный :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:28

  Faceless написав:......
Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре

Почему Вы делали IgA, а не lgG?
После выздоровления вроде логичнее сделать lgG?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 лис, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Почему Вы делали IgA, а не lgG?

Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.
IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать
Faceless
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