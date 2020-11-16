freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию
Ту Индию о негигиеничности которой хотят легенды.
Сильно подозреваю, что данные по Индии по той части населения, которая более-менее придерживается правил гигиены. Та часть, "о негигиеничности которой хотят легенды", возможно, болеет и умирает без регистрации.
Faceless написав:..... Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день
Попадалось утверждение, что мытьё рук больше 10 раз в день неэффективно. В смысле, что увеличение "промывок" выше 10 раз практически не снижает вероятность заражения.
Есть сила привычки - мыть руки по приходу с улицы, после туалета, перед едой и после, ну и ситуативно, если брал что пыльное/грязное, по количеству никогда не считал, но это точно больше 10 раз в день и никак не связано ни с какими карантинами. С карантином разве что длительность и тщательность мытья выросла по приходу с улицы
Ученые сообщают о раннем успехе экспериментальной вакцины от герпеса, в которой используется генетически модифицированная версия вируса. ...... По словам Пикарда, есть надежда, что в течение нескольких лет вакцина будет готова к первому этапу тестирования на людях.
Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый) Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?
Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре
Faceless написав:...... Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре
Почему Вы делали IgA, а не lgG? После выздоровления вроде логичнее сделать lgG?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 лис, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.