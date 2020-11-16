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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2225222622272228 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 21 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 16 Всього голосів : 74 Додано: Вів 17 лис, 2020 13:32 Faceless

Спасибо, понятно. Думал, что "после" это большее время.

Здоровья Вам. ЛАД 2 Повідомлень: 17678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4589 раз. Подякували: 4288 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37 Faceless написав: ЛАД написав: Почему Вы делали IgA, а не lgG? Почему Вы делали IgA, а не lgG?

Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.

IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать

Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать... Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать... _hunter Повідомлень: 3037 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 13:42 В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.



Об этом в интервью рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

https://kurs.com.ua/novost/241212-v-pravitelstve-objasnili-zakritie-restoranov



Для меня похоже на лёгкий бред. Или я не прав? Для меня похоже на лёгкий бред. Или я не прав? ЛАД 2 Повідомлень: 17678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4589 раз. Подякували: 4288 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 13:46 ЛАД написав: В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.



Об этом в интервью рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

https://kurs.com.ua/novost/241212-v-pravitelstve-objasnili-zakritie-restoranov



Для меня похоже на лёгкий бред. Или я не прав? Для меня похоже на лёгкий бред. Или я не прав?

Для меня звучит как уже привычный бред. В сравнении с идеей запрета транспорта в марте это просто детский лепет. Для меня звучит как уже привычный бред. В сравнении с идеей запрета транспорта в марте это просто детский лепет.

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Повідомлень: 2096 З нами з: 06.08.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 13:47 _hunter написав: .......

Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать... .......Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...



Дослідження на антитіла lgG дає змогу:

дізнатися, чи перехворіли ви на COVID-19 у безсимптомній формі;

дізнатися, чи виробив ваш організм імунітет до COVID-19;

оцінити рівень імунного захисту організму на перенесений COVID-19.

Дослідження на антитіла lgA дає змогу:

підтвердити активну фазу перебігу захворювання на COVID-19;

провести моніторинг гострої фази перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму.

Дослідження на антитіла lgM дає змогу:

виявити нещодавнє інфікування, гостру фазу перебігу інфекції COVID-19;

дізнатися, чи є імунна відповідь організму, а саме гостра фаза перебігу COVID-19

https://covid19.synevo.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11499972614&utm_content=476014786060&utm_term=igg%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaUMvC1nKisPteuKFGJit-hGMCagJucLmVy31_GnXfedFuvekKys86MaAvulEALw_wcB ЛАД 2 Повідомлень: 17678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4589 раз. Подякували: 4288 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2225222622272228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1677912

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33