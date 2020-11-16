RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2225222622272228

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:32

Faceless
Спасибо, понятно. Думал, что "после" это большее время.
Здоровья Вам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4589 раз.
Подякували: 4288 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Почему Вы делали IgA, а не lgG?

Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.
IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать

Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
_hunter
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:42

В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.

Об этом в интервью рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

https://kurs.com.ua/novost/241212-v-pravitelstve-objasnili-zakritie-restoranov
:?: :?: :?:
Для меня похоже на лёгкий бред. Или я не прав?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4589 раз.
Подякували: 4288 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:46

  ЛАД написав:
В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.

Об этом в интервью рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

https://kurs.com.ua/novost/241212-v-pravitelstve-objasnili-zakritie-restoranov
:?: :?: :?:
Для меня похоже на лёгкий бред. Или я не прав?

Для меня звучит как уже привычный бред. В сравнении с идеей запрета транспорта в марте это просто детский лепет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 06.08.19
Подякував: 533 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:47

  _hunter написав:.......
Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...

:?:
Дослідження на антитіла lgG дає змогу:
дізнатися, чи перехворіли ви на COVID-19 у безсимптомній формі;
дізнатися, чи виробив ваш організм імунітет до COVID-19;
оцінити рівень імунного захисту організму на перенесений COVID-19.
Дослідження на антитіла lgA дає змогу:
підтвердити активну фазу перебігу захворювання на COVID-19;
провести моніторинг гострої фази перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму.
Дослідження на антитіла lgM дає змогу:
виявити нещодавнє інфікування, гостру фазу перебігу інфекції COVID-19;
дізнатися, чи є імунна відповідь організму, а саме гостра фаза перебігу COVID-19

https://covid19.synevo.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11499972614&utm_content=476014786060&utm_term=igg%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaUMvC1nKisPteuKFGJit-hGMCagJucLmVy31_GnXfedFuvekKys86MaAvulEALw_wcB
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4589 раз.
Подякували: 4288 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2225222622272228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1677912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (234)
17.11.2020 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.