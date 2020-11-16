Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал. IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать
Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
_hunter написав:....... Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
Дослідження на антитіла lgG дає змогу: дізнатися, чи перехворіли ви на COVID-19 у безсимптомній формі; дізнатися, чи виробив ваш організм імунітет до COVID-19; оцінити рівень імунного захисту організму на перенесений COVID-19. Дослідження на антитіла lgA дає змогу: підтвердити активну фазу перебігу захворювання на COVID-19; провести моніторинг гострої фази перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму. Дослідження на антитіла lgM дає змогу: виявити нещодавнє інфікування, гостру фазу перебігу інфекції COVID-19; дізнатися, чи є імунна відповідь організму, а саме гостра фаза перебігу COVID-19