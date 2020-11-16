Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57

Бушевала эпидемия вируса, мы спасались как могли (рука-лицо)



"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал Ляшко.



Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. Сейчас об этом крамольно даже думать - нам бы день простоять да ночь продержаться, но она будет...