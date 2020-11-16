Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал. IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать
Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
_hunter написав:....... Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
Дослідження на антитіла lgG дає змогу: дізнатися, чи перехворіли ви на COVID-19 у безсимптомній формі; дізнатися, чи виробив ваш організм імунітет до COVID-19; оцінити рівень імунного захисту організму на перенесений COVID-19. Дослідження на антитіла lgA дає змогу: підтвердити активну фазу перебігу захворювання на COVID-19; провести моніторинг гострої фази перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму. Дослідження на антитіла lgM дає змогу: виявити нещодавнє інфікування, гостру фазу перебігу інфекції COVID-19; дізнатися, чи є імунна відповідь організму, а саме гостра фаза перебігу COVID-19
vitaliy_berdinskikh написав:..... Для меня звучит как уже привычный бред. В сравнении с идеей запрета транспорта в марте это просто детский лепет.
По-моему, гораздо больший. Транспорт запрещали, т.к. считали, что в транспорте высокая вероятность заражения (и это, в общем-то, верно). А запрет ресторанов, потому что высокий риск заражения по дороге?! Всё равно, что запретить ходить в детский сад из-за опасности ДТП по дороге.
Бушевала эпидемия вируса, мы спасались как могли (рука-лицо)
"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал Ляшко.
Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. Сейчас об этом крамольно даже думать - нам бы день простоять да ночь продержаться, но она будет...
justit написав:И это немного "харит", ибо ж пишут, что вирусная пневмония не лечится антибиотиками.
Кто тут прав - понятия не имею.
p.s. Жену колю выписанными антибиотиками. У самого тест отрицательный. то ли все впереди, то ли КОВИД избирательный
Так вам и не лечат антибиотиками вирусную пневмонию, антибиотиками у вас предупреждают развитие бактериальной пневмонии, которая при развитии в добавок к вирусной, явно может быть фатальной. То что при чудесах с иммунитетом при ковиде, существует значительная вероятность получить такой дополнительный бактериальный подарок, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений.
_hunter написав:....... Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
Дослідження на антитіла lgG дає змогу: дізнатися, чи перехворіли ви на COVID-19 у безсимптомній формі; дізнатися, чи виробив ваш організм імунітет до COVID-19; оцінити рівень імунного захисту організму на перенесений COVID-19. Дослідження на антитіла lgA дає змогу: підтвердити активну фазу перебігу захворювання на COVID-19; провести моніторинг гострої фази перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму. Дослідження на антитіла lgM дає змогу: виявити нещодавнє інфікування, гостру фазу перебігу інфекції COVID-19; дізнатися, чи є імунна відповідь організму, а саме гостра фаза перебігу COVID-19
Results from antibody testing should not be used to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infections or to inform infection status. Negative results from antibody testing do not rule out SARS-CoV-2 infections, particularly for those individuals who have been exposed to the virus and are still within the estimated incubation period. Until the performance characteristics of antibody tests have been evaluated, it is possible that positive results from such testing may be due to past or present infections with a coronavirus other than SARS-CoV-2.
Key findings: •IgG antibodies to both the SARS-CoV-2 spike protein and its receptor-binding domain(RBD) peaked in serum by 16–30 days post-symptom onset and were sustained through 105–115 days (Figure). •IgM and IgA also peaked in serum by 16–30 days but then steadily declined such that they were at 66%–84% of their maximal levels by 115 days (Figure). •IgG and IgM levels against the spike protein and RBD werecorrelated across 71 paired serum and saliva samples.
вообще про 2..4 недели _после_ симптомов говорят...
Т.е. да -- если вчера тест был негативный, а сегодня -- позитивный -- заразиться, похоже, таки удалось. Но если тест "просто" позитивный -- говорить о автивной фазе с уверенностью -- нельзя.
Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал. IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать
Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA. IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет. Это со слов врача