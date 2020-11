Додано: Вів 17 лис, 2020 14:24

Faceless написав: justit написав: Faceless написав: Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал



Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)

Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие? Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?

Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре

Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.

В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник. Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.

Востаннє редагувалось centurionus в Вів 17 лис, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell