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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2226222722282229 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 21 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 16 Всього голосів : 74 Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20 zРадио написав: .....

Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам.

.... .....Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам.....

Даже без эпидемий.

Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело. Даже без эпидемий.Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело. ЛАД 2 Повідомлень: 17681 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:24 Faceless написав: justit написав: Faceless написав: Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал



Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)

Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие? Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?

Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре

Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.

В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник. Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник. Востаннє редагувалось centurionus в Вів 17 лис, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1451 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:32 freeze написав: Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию, где наблюдается явный откат заболеваемости.

Да и у другого бывшего лидера - Бразилии, тоже в целом улучшение, хотя и волнами. Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию, где наблюдается явный откат заболеваемости.Да и у другого бывшего лидера - Бразилии, тоже в целом улучшение, хотя и волнами.

Закончился рекламный бюджет - популярность "продукта" падает.



Типа как с кока-колой: признанный бренд, миллионы лояльных потребителей. Казалось бы - можно не тратиться на рекламу. Но оказалось, что если перестать рекламировать кока-колу - её продажи падают, и её место занимают конкуренты.



Так же и с "ковидом" - без рекламы его место займут традиционные ОРВИ и т.д. Закончился рекламный бюджет - популярность "продукта" падает.Типа как с кока-колой: признанный бренд, миллионы лояльных потребителей. Казалось бы - можно не тратиться на рекламу. Но оказалось, что если перестать рекламировать кока-колу - её продажи падают, и её место занимают конкуренты.Так же и с "ковидом" - без рекламы его место займут традиционные ОРВИ и т.д. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13274 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3484 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:39 _hunter

"Пiдтвердити" не то же самое, что "использовать для диагностики или исключения инфекций".

Для диагностики не годится, но для подтверждения диагноза использовать можно. Тем более, что ПЦР-тест тоже не даёт однозначного ответа. ЛАД 2 Повідомлень: 17681 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:45 freeze написав: ЛАД написав: Недостатки

- цена заметно выше Недостатки- цена заметно выше



Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -



Солидная вакцина, для солидных людей. Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -Солидная вакцина, для солидных людей.

Спрос рождает предложение.

Это как с тойотой и лексусом Спрос рождает предложение.Это как с тойотой и лексусом Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13274 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3484 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:47 ЛАД написав: И ещё одна ссылка общего характера:

Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.



Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-conspiracy-theories-erode-belief-in-safety-measures

Это для Uppi и прочих.

Своими постами Вы наносите явный вред.



P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет. И ещё одна ссылка общего характера:Это дляи прочих.Своими постами Вы наносите явный вред.P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет.

Ложь про "мы все умрём через месяц" распространилась уже.

Когда уже у нас будет как в Бергамо?

Тела будут падать на улице и лежать?



Передвижные крематории и рефрижераторы где?



Тела уже хоронят "братских могилах" как на острове в NY ? Там место ещё есть? Ложь про "мы все умрём через месяц" распространилась уже.Когда уже у нас будет как в Бергамо?Тела будут падать на улице и лежать?Передвижные крематории и рефрижераторы где?Тела уже хоронят "братских могилах" как на острове в NY ? Там место ещё есть? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13274 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3484 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:51 Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав: Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.

IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать

Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать... Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать... IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA.

IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет.

Это со слов врача IgA становится положительный через несколько дней после начала болезниIgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет.Это со слов врача

Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест? Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест? _hunter Повідомлень: 3041 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:56 zРадио написав: Бушевала эпидемия вируса, мы спасались как могли (рука-лицо)



"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал Ляшко.



Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. Сейчас об этом крамольно даже думать - нам бы день простоять да ночь продержаться, но она будет... Бушевала эпидемия вируса, мы спасались как могли (рука-лицо)"Обращаю внимание, что. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал Ляшко.Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. Сейчас об этом крамольно даже думать - нам бы день простоять да ночь продержаться, но она будет...

Продавцы антибиотиков:





Кстати, новых промо-кампаний по туалетной бумаге не собираются устраивать? Топовый пранк был Продавцы антибиотиков:Кстати, новых промо-кампаний по туалетной бумаге не собираются устраивать? Топовый пранк был Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13274 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7331 раз. Подякували: 3484 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2226222722282229 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1677931

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33