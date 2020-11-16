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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2226222722282229

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:20

  zРадио написав:.....
Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам.
....

Даже без эпидемий.
Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:24

  Faceless написав:
  justit написав:
  Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал


Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый)
Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?

Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре

Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.
В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 17 лис, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:32

  freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию, где наблюдается явный откат заболеваемости.
Да и у другого бывшего лидера - Бразилии, тоже в целом улучшение, хотя и волнами.

Закончился рекламный бюджет - популярность "продукта" падает.

Типа как с кока-колой: признанный бренд, миллионы лояльных потребителей. Казалось бы - можно не тратиться на рекламу. Но оказалось, что если перестать рекламировать кока-колу - её продажи падают, и её место занимают конкуренты.

Так же и с "ковидом" - без рекламы его место займут традиционные ОРВИ и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:39

_hunter
"Пiдтвердити" не то же самое, что "использовать для диагностики или исключения инфекций".
Для диагностики не годится, но для подтверждения диагноза использовать можно. Тем более, что ПЦР-тест тоже не даёт однозначного ответа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:45

  freeze написав:
  ЛАД написав:Недостатки
- цена заметно выше


:lol: Уже прочитал слоган в интернете про вакцину Moderna и её цену -

Солидная вакцина, для солидных людей.

Спрос рождает предложение.
Это как с тойотой и лексусом
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:47

  ЛАД написав:И ещё одна ссылка общего характера:
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.

Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-conspiracy-theories-erode-belief-in-safety-measures
Это для Uppi и прочих.
Своими постами Вы наносите явный вред.

P.s. Хотя понимаю, что эта статья вам не поможет.

Ложь про "мы все умрём через месяц" распространилась уже.
Когда уже у нас будет как в Бергамо?
Тела будут падать на улице и лежать?

Передвижные крематории и рефрижераторы где?

Тела уже хоронят "братских могилах" как на острове в NY ? Там место ещё есть?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:51

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал.
IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать

Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA.
IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет.
Это со слов врача

Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:56

  zРадио написав:Бушевала эпидемия вируса, мы спасались как могли (рука-лицо)

"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал Ляшко.

Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. Сейчас об этом крамольно даже думать - нам бы день простоять да ночь продержаться, но она будет...

Продавцы антибиотиков:
Зображення

Кстати, новых промо-кампаний по туалетной бумаге не собираются устраивать? Топовый пранк был :)
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