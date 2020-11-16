zРадио написав:..... Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. ....
Даже без эпидемий. Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.
Faceless написав:Могу по себе сказать: если б не тест, и подозрения бы не было, что я могу инфекцию разносить - самочувствие отличное, ни температуры, ни кашля. Хотя масочный режим соблюдал
Но что-то же должно было заставить пойти сделать тест (нешешевый) Семейные врачи вроде как отправляют на бесплатный, если есть жалобы на самочувствие?
Я делал не ПЦР, а IFA антитела IgA, он недорогой, уже после того, как проболел ОРВИ (как я думал и врач тоже), все симптомы прошли и был уверен, что уже здоров. Но именно на этом этапе - симптомов нет, температуры нет, самочувствие хорошее - тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре
Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче. В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 17 лис, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
freeze написав:Несомненно положительный факт, коронавирус так и не смог "взять" Индию, где наблюдается явный откат заболеваемости. Да и у другого бывшего лидера - Бразилии, тоже в целом улучшение, хотя и волнами.
Закончился рекламный бюджет - популярность "продукта" падает.
Типа как с кока-колой: признанный бренд, миллионы лояльных потребителей. Казалось бы - можно не тратиться на рекламу. Но оказалось, что если перестать рекламировать кока-колу - её продажи падают, и её место занимают конкуренты.
Так же и с "ковидом" - без рекламы его место займут традиционные ОРВИ и т.д.
_hunter "Пiдтвердити" не то же самое, что "использовать для диагностики или исключения инфекций". Для диагностики не годится, но для подтверждения диагноза использовать можно. Тем более, что ПЦР-тест тоже не даёт однозначного ответа.
Новое исследование показывает, что простое чтение о теории заговора COVID-19 может заставить людей с большей вероятностью игнорировать научные данные и с меньшей вероятностью поверить в необходимость профилактических мер, таких как ношение маски.
Около трех веков назад автор Джонатан Свифт писал: «Ложь летит, а правда приходит вслед за ней». Согласно новому исследованию, ложь летит так же быстро, как и раньше, в наши, предположительно, научные времена.
Faceless написав:Слишком мало времени прошло. И как оказалось правильно сделал. IgG сделаю еще чуть позже - его через пару недель после выздоровления имеет смысл делать
Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA. IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет. Это со слов врача
Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест?
zРадио написав:Бушевала эпидемия вируса, мы спасались как могли (рука-лицо)
"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача", - сказал Ляшко.
Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. Сейчас об этом крамольно даже думать - нам бы день простоять да ночь продержаться, но она будет...
Продавцы антибиотиков:
Кстати, новых промо-кампаний по туалетной бумаге не собираются устраивать? Топовый пранк был