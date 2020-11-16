_hunter написав:Faceless написав:IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA._hunter написав:Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет.
Это со слов врача
Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест?
Не имеет значения, максимальное это значение за ближайшие дни или нет, имеет значение, что показатель выше 1.1 (ниже 0.8 - отрицательный, от 0.8 до 1.1 - сомнительный результат). Если тест превышает порог на порядок - это о чем то да говорит, как и заключение врача. Был это абсолютный максимум, или нет, не столь важно, просто берётся примерно неделя от даты такого теста и считается, что на это время человек будет ещё заразен. Медицина вообще наука не очень точная