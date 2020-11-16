_hunter написав:Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA. IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет. Это со слов врача
Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест?
Не имеет значения, максимальное это значение за ближайшие дни или нет, имеет значение, что показатель выше 1.1 (ниже 0.8 - отрицательный, от 0.8 до 1.1 - сомнительный результат). Если тест превышает порог на порядок - это о чем то да говорит, как и заключение врача. Был это абсолютный максимум, или нет, не столь важно, просто берётся примерно неделя от даты такого теста и считается, что на это время человек будет ещё заразен. Медицина вообще наука не очень точная
zРадио написав:..... Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам. ....
Даже без эпидемий. Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.
И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит...
Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.
При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.
Вопросов масса. 1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето? 2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность. Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%. 3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт? Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.
Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".