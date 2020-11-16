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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2227222822292230

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Так что IgA что G как раз не показывают "тест оказался положительный, что значит, что инфекция еще в разгаре" -- они показывают "инфекция то ли еще есть то ли уже была" -- нужно было на антиген делать...
IgA становится положительный через несколько дней после начала болезни и потом снижается, при этом заразным человек остаётся ещё порядка недели после максимума антител IgA.
IgG покажет, что человек переболел в прошлом, и видимо даст возможность оценить, сформировался ли иммунитет.
Это со слов врача

Так откуда взять понимание -- текущий показатель = максимуму или нет -- если у нас есть только единичный тест?

Не имеет значения, максимальное это значение за ближайшие дни или нет, имеет значение, что показатель выше 1.1 (ниже 0.8 - отрицательный, от 0.8 до 1.1 - сомнительный результат). Если тест превышает порог на порядок - это о чем то да говорит, как и заключение врача. Был это абсолютный максимум, или нет, не столь важно, просто берётся примерно неделя от даты такого теста и считается, что на это время человек будет ещё заразен. Медицина вообще наука не очень точная
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:43

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:12

  Schmit написав:...

И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:36

В Киеве сейчас первый снег! :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:38

  Вкладчик1234 написав:Ложь про "мы все умрём через месяц" распространилась уже.
Когда уже у нас будет как в Бергамо?
Тела будут падать на улице и лежать?

Передвижные крематории и рефрижераторы где?

Тела уже хоронят "братских могилах" как на острове в NY ? Там место ещё есть?


без карантина у было бы 100500 смертей
создадим 500 000 рабочих мест
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:44

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.....
Думаю, что в ближайшем будущем человечество ждет очередная инфекция - бактериальная, с большей токсичностью, чем ковид, резистентная к большинству, или всем существующим антибиотикам.
....

Даже без эпидемий.
Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.

будем піднімати народжуваність, не зіскучимся.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19

  _hunter написав:
  Schmit написав:...

И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит...

Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.

При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.

Вопросов масса.
1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?
2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.
Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.
3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?
Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.

Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".

Короче, наукообразное словоблудие - наше всё.
ЛАД
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