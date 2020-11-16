Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19

_hunter написав: Schmit написав: ... ...

И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит... И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит...

Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.Вопросов масса.1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".Короче, наукообразное словоблудие - наше всё.