RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2228222922302231

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:17

  freeze написав:Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.

Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.


Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.

Народ, не стесняйтесь.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:35

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:.....
Даже без эпидемий.
Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.

будем піднімати народжуваність, не зіскучимся.

Это вряд ли.
Как сообщалось ранее, с начала этого года население в Украине уменьшилось на 178,4 тысячи человек. За это время в стране умерло почти вдвое больше, чем родилось.

https://vesti.ua/strana/smertnost-v-ukraine-pochemu-umirayut-ukraintsy

Значить ще нема промоції
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22119
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.

Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.


жизни обычных крестьян не столько ценятся ? или я должен переживать за богатых и знаменитых ?


Дайте знать, если что, напишем и про вас.
freeze
4
 
Повідомлень: 19138
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4565 раз.
Подякували: 7291 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 2228222922302231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90859)
17.11.2020 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.