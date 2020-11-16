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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:17
freeze написав:
Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.
Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.
Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.
Народ, не стесняйтесь.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:35
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
.....
Даже без эпидемий.
Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.
будем піднімати народжуваність, не зіскучимся.
Это вряд ли.
https://vesti.ua/strana/smertnost-v-ukraine-pochemu-umirayut-ukraintsy
Как сообщалось ранее, с начала этого года население в Украине уменьшилось на 178,4 тысячи человек. За это время в стране умерло почти вдвое больше, чем родилось.
Значить ще нема промоції
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:42
moldashavanin написав: freeze написав:
Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.
Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.
жизни обычных крестьян не столько ценятся ? или я должен переживать за богатых и знаменитых ?
Дайте знать, если что, напишем и про вас.
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