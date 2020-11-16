Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.
Народ, не стесняйтесь.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:17
Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.
Народ, не стесняйтесь.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:35
Значить ще нема промоції
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Дайте знать, если что, напишем и про вас.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:40
Господь забирает к себе каждого тогда, когда его жизненная миссия и предписание в этом мире закончилось. Вот оказывается и Виктюку было суждено прожить ровно столько. Ковид это лишь средство для завершения земной миссии большой группы рабов божьих и это было запланировано еще с момента их зачатия.
Будущее каждого человека известно с самого начала. Неизвестен только багаж его грехов, с которым он предстанет на Суде.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:44
Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80?
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
-кесарю кесарево,-сказал слесарь гинекологу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:04
Виктюк приезжал на гастроли в Америку и я смотрел его спектакли. Я тогда еще не знал его репертуара и пошел из любопытства на "Служанки" Ж. Жене. В буфете перед спектаклем заметил, что мужиков практически нет, одни тьолки. Мне подумалось, что мужикам не интересно, они предпочли не тратить на это время, типо лучше побухать.
Боже, что началось, когда поднялся занавес. И тут я всё понял. Степенные дамы-театралки завизжали, затопали ногами, замахали руками ... Один в один вели себя девки на мужском стриптизе, а не в театре. Два часа вижали, истерили, хохотали, взахлёб рыдали, бурно кончали... Динамика спектакля просто потрясающая. Расходились все красные, растрепанные, чумазые, с поплывшей краской, но восторженные и счастливые...
Гениальный был режиссер. Украинец. Среди нас много талантливых.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:10
Удали. Мракобесить на этой ветке - значит поощрять ковидиотизм. "Раз все предрешено - не буду осторожничать", "кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида" и т.д. Не стоит давать уроки иррационального мышления, его здесь итак за глаза...
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прикол
Якщо летальність будуть писати по сьогоднішнім правилам-то якщо у потонувшого знайдуть ковід - запишуть в померлі від ковіду(не моє , так тут хантур пояснював)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:22
Что значит не буду осторожничать? Мы же не прыгаем с 12-го этажа раз все предрешено. Нам велено соблюдать все земные правила, заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Всё соблюдается. И как раз должно соблюдаться не для мента, а для себя. Отец Небесный видит каждого. И потом спросит.
Зараз переглядають цей форум: Coder, safonovstanislav, vladislavlvov, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|