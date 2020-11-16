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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2229223022312232>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
28%
21
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
16
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:17

  freeze написав:Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.

Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.


Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.

Народ, не стесняйтесь.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:35

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:.....
Даже без эпидемий.
Если мы вернёмся к доантибиотическим цифрам смертности от пневмонии (приводил выше) и всяких сервисов, будет весело.

будем піднімати народжуваність, не зіскучимся.

Это вряд ли.
Как сообщалось ранее, с начала этого года население в Украине уменьшилось на 178,4 тысячи человек. За это время в стране умерло почти вдвое больше, чем родилось.

https://vesti.ua/strana/smertnost-v-ukraine-pochemu-umirayut-ukraintsy

Значить ще нема промоції
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.

Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.


жизни обычных крестьян не столько ценятся ? или я должен переживать за богатых и знаменитых ?


Дайте знать, если что, напишем и про вас.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:40

  adeges написав:Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.

Народ, не стесняйтесь.


Господь забирает к себе каждого тогда, когда его жизненная миссия и предписание в этом мире закончилось. Вот оказывается и Виктюку было суждено прожить ровно столько. Ковид это лишь средство для завершения земной миссии большой группы рабов божьих и это было запланировано еще с момента их зачатия. 8)
Будущее каждого человека известно с самого начала. Неизвестен только багаж его грехов, с которым он предстанет на Суде. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:44

  adeges написав:
  freeze написав:Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.

Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.


Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.

Народ, не стесняйтесь.


Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Будущее каждого человека известно с самого начала. Неизвестен только багаж его грехов, с которым он предстанет на Суде.

-кесарю кесарево,-сказал слесарь гинекологу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:04

Виктюк приезжал на гастроли в Америку и я смотрел его спектакли. Я тогда еще не знал его репертуара и пошел из любопытства на "Служанки" Ж. Жене. В буфете перед спектаклем заметил, что мужиков практически нет, одни тьолки. Мне подумалось, что мужикам не интересно, они предпочли не тратить на это время, типо лучше побухать.
Боже, что началось, когда поднялся занавес. И тут я всё понял. :o Степенные дамы-театралки завизжали, затопали ногами, замахали руками ... Один в один вели себя девки на мужском стриптизе, а не в театре. Два часа вижали, истерили, хохотали, взахлёб рыдали, бурно кончали... Динамика спектакля просто потрясающая. Расходились все красные, растрепанные, чумазые, с поплывшей краской, но восторженные и счастливые...
Гениальный был режиссер. Украинец. Среди нас много талантливых. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:10

  Libo написав:Господь забирает к себе каждого тогда, когда его жизненная миссия и предписание в этом мире закончилось. Вот оказывается и Виктюку было суждено прожить ровно столько. Ковид это лишь средство для завершения земной миссии большой группы рабов божьих и это было запланировано еще с момента их зачатия. 8)
Будущее каждого человека известно с самого начала. Неизвестен только багаж его грехов, с которым он предстанет на Суде. 8)


Удали. Мракобесить на этой ветке - значит поощрять ковидиотизм. "Раз все предрешено - не буду осторожничать", "кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида" и т.д. Не стоит давать уроки иррационального мышления, его здесь итак за глаза...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида
Прикол
Якщо летальність будуть писати по сьогоднішнім правилам-то якщо у потонувшого знайдуть ковід - запишуть в померлі від ковіду(не моє , так тут хантур пояснював)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:22

  zРадио написав:Удали. Мракобесить на этой ветке - значит поощрять ковидиотизм. "Раз все предрешено - не буду осторожничать", "кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида" и т.д. Не стоит давать уроки иррационального мышления, его здесь итак за глаза...


Что значит не буду осторожничать? Мы же не прыгаем с 12-го этажа раз все предрешено. Нам велено соблюдать все земные правила, заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Всё соблюдается. И как раз должно соблюдаться не для мента, а для себя. Отец Небесный видит каждого. И потом спросит. 8)
Libo
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