freeze написав: Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.



Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом. Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.



Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.



Народ, не стесняйтесь. Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.

