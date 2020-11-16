Додано: Вів 17 лис, 2020 22:04

Виктюк приезжал на гастроли в Америку и я смотрел его спектакли. Я тогда еще не знал его репертуара и пошел из любопытства на "Служанки" Ж. Жене. В буфете перед спектаклем заметил, что мужиков практически нет, одни тьолки. Мне подумалось, что мужикам не интересно, они предпочли не тратить на это время, типо лучше побухать.Боже, что началось, когда поднялся занавес. И тут я всё понял.Степенные дамы-театралки завизжали, затопали ногами, замахали руками ... Один в один вели себя девки на мужском стриптизе, а не в театре. Два часа вижали, истерили, хохотали, взахлёб рыдали, бурно кончали... Динамика спектакля просто потрясающая. Расходились все красные, растрепанные, чумазые, с поплывшей краской, но восторженные и счастливые...Гениальный был режиссер. Украинец. Среди нас много талантливых.