Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2229223022312232 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 74 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 28% 21 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 16 Всього голосів : 74 Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37 Ratatui написав: Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80? Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80?

А вы до скольки собрались жить? В чём проблема за то же время прожить 2 жизни по 40 лет, чем 1 жизнь на 80 лет? А вы до скольки собрались жить? В чём проблема за то же время прожить 2 жизни по 40 лет, чем 1 жизнь на 80 лет? safonovstanislav Повідомлень: 3001 З нами з: 10.05.14 Подякував: 239 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 22:39 ЛАД написав: _hunter написав: Schmit написав: ... ...

И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит... И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит...

Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.



При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.



Вопросов масса.

1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?

2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.

Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.

3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?

Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.



Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".



Короче, наукообразное словоблудие - наше всё. Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.Вопросов масса.1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".Короче, наукообразное словоблудие - наше всё.



Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет.

Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно. Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет.Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно. Schmit

Повідомлень: 1794 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 22:47 Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.

Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое. vladislavlvov

Повідомлень: 2385 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 22:50 vladislavlvov написав: Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.

Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое. Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.

https://rozetka.com.ua/odnorazovie-mask ... r=manatki/ Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Повідомлень: 4765 З нами з: 03.12.14 Подякував: 694 раз. Подякували: 852 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 22:56 https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nazvana-dolja-ukraincev-kotorye-poluchajut-zarpl-375211 .

Средняя зарплата составляет 11988 грн.

При этом медианная зарплата где-то около 9000 грн.

При этом больше четверти имеют зарплату до 6000 и почти у 40% до 7000.

Это всё номинальные зарплаты, т.е. на руки в среднем примерно 9600, а медиана 7200.

Прошу не забывать эти цифры при обсуждении всяких мер. Сегодня опубликованы данные Госстата о зарплатах за сентябрь -Средняя зарплата составляет 11988 грн.При этом медианная зарплата где-то около 9000 грн.При этом больше четверти имеют зарплату до 6000 и почти у 40% до 7000.Это всё номинальные зарплаты, т.е. на руки в среднем примерно 9600, а медиана 7200.Прошу не забывать эти цифры при обсуждении всяких мер. ЛАД 2 Повідомлень: 17686 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 22:57 vladislavlvov написав: Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.

Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое. Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.

Отличный вариант, правда не дешёвый. Раньше использовался только докторами:

https://prom.ua/p1030935436-maska-chumnogo-doktora.html

Отличный вариант, правда не дешёвый. Раньше использовался только докторами: safonovstanislav Повідомлень: 3001 З нами з: 10.05.14 Подякував: 239 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 22:58 Мизантрóп

Многоразовая маска из хлопка, там даже никаких характеристик.. где степень фильтрации..

Да и отзывы..

Пришла совсем другая маска, картинке соответствует только надпись. Вместо завязок какие-то веревки, прошита только по бокам, хотя на картинке - по всему периметру. К лицу не прилегает - большая по размеру, часть маски свисает с подбородка, остальная часть топорщится на щеках. Даже хорошее качество хлопка не перекрывает все минусы. К сожалению, детально рассмотреть маску получилось только дома. Заказом разочарована, не советую.



купил бы N 95 да жена просит какие то медицинские чтобы не привлекать внимание.. Акцента медицинская маска имела степень фильтрации близкую к 95 процентам. Но нет сейчас на рынке.. vladislavlvov

Повідомлень: 2385 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2229223022312232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням safonovstanislav, vladislavlvov,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Coder Zebra і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678090

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33