А вы до скольки собрались жить? В чём проблема за то же время прожить 2 жизни по 40 лет, чем 1 жизнь на 80 лет?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:39
Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет.
Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:47
Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.
Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:50
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:56
Сегодня опубликованы данные Госстата о зарплатах за сентябрь -
Средняя зарплата составляет 11988 грн.
При этом медианная зарплата где-то около 9000 грн.
При этом больше четверти имеют зарплату до 6000 и почти у 40% до 7000.
Это всё номинальные зарплаты, т.е. на руки в среднем примерно 9600, а медиана 7200.
Прошу не забывать эти цифры при обсуждении всяких мер.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:57
Отличный вариант, правда не дешёвый. Раньше использовался только докторами:
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:58
Мизантрóп
Многоразовая маска из хлопка, там даже никаких характеристик.. где степень фильтрации..
Да и отзывы..
Пришла совсем другая маска, картинке соответствует только надпись. Вместо завязок какие-то веревки, прошита только по бокам, хотя на картинке - по всему периметру. К лицу не прилегает - большая по размеру, часть маски свисает с подбородка, остальная часть топорщится на щеках. Даже хорошее качество хлопка не перекрывает все минусы. К сожалению, детально рассмотреть маску получилось только дома. Заказом разочарована, не советую.
купил бы N 95 да жена просит какие то медицинские чтобы не привлекать внимание.. Акцента медицинская маска имела степень фильтрации близкую к 95 процентам. Но нет сейчас на рынке..
такое кто то использовал:
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:02
safonovstanislav
а что Вам идет.. перцу и благовоний в клюв не забудьте положить..чумной вы наш..
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:10
Нет денег на дорогие маски.
Думал себе многоразовую за 3 гривны вот такого плана купить, чтоб не конфликтовать с работниками супермаркетов(коплю деньги). Нос и рот закрывает
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:17
а я говорил что через пару страниц начнеться обсуждение масок по 45 разу
скоро будет о перчатках
бедные ваши руки ...а вам известно что на руках ой то есть на коже есть специальный защитный и полезные микробы ? если вы вымоете всех полезных могут остаться \ прижиться вредные ... ну и сухость кожи и другие проблемы никто не отменял .... О и о перчатках поехали по Н-ому кругу я просто не успел дочитать
я думал уже все посмотрели
и почитали
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ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 лис, 2020 23:29, всього редагувалось 4 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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