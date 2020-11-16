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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 75
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
22
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
32
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
16
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37

  Ratatui написав:Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80?

А вы до скольки собрались жить? В чём проблема за то же время прожить 2 жизни по 40 лет, чем 1 жизнь на 80 лет?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Schmit написав:...

И почему же она снизилась? -- для тех, кто ролики от инфоциган не смотрит...

Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.

При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.

Вопросов масса.
1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?
2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.
Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.
3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?
Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.

Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".

Короче, наукообразное словоблудие - наше всё.


Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет.
Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:47

Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.
Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:50

  vladislavlvov написав:Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.
Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.

https://rozetka.com.ua/odnorazovie-mask ... r=manatki/
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:56

Сегодня опубликованы данные Госстата о зарплатах за сентябрь - https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nazvana-dolja-ukraincev-kotorye-poluchajut-zarpl-375211.
Средняя зарплата составляет 11988 грн.
При этом медианная зарплата где-то около 9000 грн.
При этом больше четверти имеют зарплату до 6000 и почти у 40% до 7000.
Это всё номинальные зарплаты, т.е. на руки в среднем примерно 9600, а медиана 7200.
Прошу не забывать эти цифры при обсуждении всяких мер.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:57

  vladislavlvov написав:Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.
Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.

Отличный вариант, правда не дешёвый. Раньше использовался только докторами:
https://prom.ua/p1030935436-maska-chumnogo-doktora.html
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:58

Мизантрóп
Многоразовая маска из хлопка, там даже никаких характеристик.. где степень фильтрации..
Да и отзывы..
Пришла совсем другая маска, картинке соответствует только надпись. Вместо завязок какие-то веревки, прошита только по бокам, хотя на картинке - по всему периметру. К лицу не прилегает - большая по размеру, часть маски свисает с подбородка, остальная часть топорщится на щеках. Даже хорошее качество хлопка не перекрывает все минусы. К сожалению, детально рассмотреть маску получилось только дома. Заказом разочарована, не советую.

купил бы N 95 да жена просит какие то медицинские чтобы не привлекать внимание.. Акцента медицинская маска имела степень фильтрации близкую к 95 процентам. Но нет сейчас на рынке..
такое кто то использовал: https://rozetka.com.ua/abifarm_48202383 ... 254301346/
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:02

safonovstanislav
а что Вам идет.. перцу и благовоний в клюв не забудьте положить..чумной вы наш..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:10

  vladislavlvov написав:safonovstanislav
а что Вам идет.. перцу и благовоний в клюв не забудьте положить..чумной вы наш..

Нет денег на дорогие маски.
Думал себе многоразовую за 3 гривны вот такого плана купить, чтоб не конфликтовать с работниками супермаркетов(коплю деньги). Нос и рот закрывает
https://syvenir-c.com.ua/p625634413-det ... maska.html
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:17

  ЛАД написав:О масках.
]

а я говорил что через пару страниц начнеться обсуждение масок по 45 разу :lol:
скоро будет о перчатках :wink:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день

Попадалось утверждение, что мытьё рук больше 10 раз в день неэффективно. :)
В смысле, что увеличение "промывок" выше 10 раз практически не снижает вероятность заражения.

... но это точно больше 10 раз в день и никак не связано ни с какими ...
бедные ваши руки ...а вам известно что на руках ой то есть на коже есть специальный защитный и полезные микробы ? если вы вымоете всех полезных могут остаться \ прижиться вредные ... ну и сухость кожи и другие проблемы никто не отменял .... О и о перчатках поехали по Н-ому кругу я просто не успел дочитать
я думал уже все посмотрели https://youtu.be/3UWjZdR-BRM

и почитали https://habr.com/ru/company/geltek/blog/501904/ и дубль
http://orion-int.ru/chto-budet-s-vashej ... perchatok/
=====================================
ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 лис, 2020 23:29, всього редагувалось 4 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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