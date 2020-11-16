Додано: Вів 17 лис, 2020 23:17

ЛАД написав: О масках.

] О масках.

Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: .....

Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день .....Не. Имхо перчатки это совсем уж перебор. Руки я и до ковидемии мыл по сто раз на день

Попадалось утверждение, что мытьё рук больше 10 раз в день неэффективно.

В смысле, что увеличение "промывок" выше 10 раз практически не снижает вероятность заражения. Попадалось утверждение, что мытьё рук больше 10 раз в день неэффективно.В смысле, что увеличение "промывок" выше 10 раз практически не снижает вероятность заражения.

... но это точно больше 10 раз в день и никак не связано ни с какими ... ... но это точно больше 10 раз в день и никак не связано ни с какими ...

а я говорил что через пару страниц начнеться обсуждение масок по 45 разускоро будет о перчаткахбедные ваши руки ...а вам известно что на руках ой то есть на коже есть специальный защитный и полезные микробы ? если вы вымоете всех полезных могут остаться \ прижиться вредные ... ну и сухость кожи и другие проблемы никто не отменял ....я просто не успел дочитатья думал уже все посмотрелии почиталии дубль=====================================ЗЫ еще раз все кто боится или в группе риска должны сами позаботиться о своей безопасности , а не указывать остальным что делать, все кто хочет кушать грязными руками - должны иметь такое право