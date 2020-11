Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2231223222332234> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 75 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29% 22 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 32 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 16 Всього голосів : 75 Додано: Вів 17 лис, 2020 23:20 vladislavlvov написав: Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.

Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое. Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.

БУК-3, без клапана от 20 грн.шт, с клапаном от 40 грн.шт.



Самые удобные "Лепесток-200" от МИК (но всего-лишь ffp2), но их надо правильно подогнать под себя, это круг 20 см с затяжками, стягивается и подогняется индивидуально, дышать комфортно. БУК-3, без клапана от 20 грн.шт, с клапаном от 40 грн.шт.Самые удобные "Лепесток-200" от МИК (но всего-лишь ffp2), но их надо правильно подогнать под себя, это круг 20 см с затяжками, стягивается и подогняется индивидуально, дышать комфортно. Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 17 лис, 2020 23:23, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 4049 З нами з: 09.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 567 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:23 vladislavlvov написав: Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.

Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое. Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.



3M Aura 9322+. Резинки хреновые, не тканевые, легко рвутся. Но так вроде ничего. Где 150 грн штука.



А если говорить о медицинских, то неплохие были в Аптеке доброго дня. Не знаю производителя. 3M Aura 9322+. Резинки хреновые, не тканевые, легко рвутся. Но так вроде ничего. Где 150 грн штука.А если говорить о медицинских, то неплохие были в Аптеке доброго дня. Не знаю производителя. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3607 З нами з: 14.03.06 Подякував: 247 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:24 Ratatui написав: adeges написав: freeze написав: Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.



Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом. Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом.



Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.



Народ, не стесняйтесь. Шото слышно комментариев на тему естественного отбора самых неприспособленных и убогих.Народ, не стесняйтесь.



Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80? Стесняюсь спросить. Виктюк 85, Жванецкий 86, Джигарханян 85 вы дотянете хотя бы до 80?



не всем дошел мой текст. но так бывает не всем дошел мой текст. но так бывает It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3607 З нами з: 14.03.06 Подякував: 247 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире Schmit написав: Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно. Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.

Группа ученых, возглавляемая Джорджем Кассиотисом (руководителем лаборатории ретровирусной иммунологии в Институте Фрэнсиса Крика), опубликовала в авторитетном научном журнале Science результаты своего нового исследования.



В марте, когда пандемия только начиналась, доктор Кассиотис и его коллеги решили разработать высокочувствительный тест на антитела к коронавирусу. Они изучили образцы крови, взятые перед пандемией у более чем 300 взрослых и 48 детей и подростков. И сравнили с образцами более 170 человек, инфицированных новым коронавирусом.



Образцы, взятые до пандемии, должны были служить контролем, поскольку в них по определению не могло быть антител к новому коронавирусу. Однако, к удивлению ученых, выяснилось, что у 5% взрослых и 43% детей уже есть антитела класса IgG , которые способны предотвратить проникновение нового коронавируса в клетки.



Эти антитела прикрепляются к шипу коронавируса. По словам доктора Кассиотиса, хотя вершина шипа уникальна для нового SARS-CoV-2, основание шипа одинаково для всех вирусов этого семейства, что и позволяет данным антителам быть универсальными, работать как против банальных безвредных коронавирусов, так и против пандемического штамма.



Правда, обнаруженные учеными антитела блокировали новый коронавирус только в лабораторных условиях, в пробирке. Пока неизвестно, действительно ли в реальной жизни именно эти антитела помогает детям не заражаться или легче переносить инфекцию. Но это могло бы служить одним из объяснений.

Почему у взрослых меньше антител к корронавирусам?



Почему нужные антитела обнаруживаются почти у половины детей и только у 5% взрослых? Вероятно, потому, что взрослые простужаются пару раз в год, а дети ходят с насморком постоянно, и количество антител в их крови не снижается.



При типичных вирусных инфекциях иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с вирусом. Когда инфекция подавлена, уровень антител в крови падает — они уже не нужны. Но в организме остаются так называемые клетки памяти (специфические В-лимфоциты), которые в случае необходимости могут опять быстро включить производство антител к уже знакомому им вирусу.



Иммунолог Элледж из Гарварского университета предполагает, что новый коронавирус способен подавлять активацию клеток памяти. Поэтому те, кто перенес банальную простуду сравнительно недавно, успешнее борются с SARS-CoV-2: у них в крови еще достаточно антител. А у тех, кто болел простудой давно (как многие взрослые), антител уже нет, и клетки памяти тоже не работают — они подавлены коварным пандемическим штаммом.



Хотя, по словам доктора Элледжа, вполне возможно, что клетки памяти успешно работают и в организме взрослых тоже. Ведь до 90% людей, заразившихся новым коронавирусом, переносят его достаточно легко и не нуждаются в госпитализации.



К сожалению, даже 10% тяжелых больных — это огромное испытание для системы здравоохранения во всем мире.

https://vokrugsveta.ua/science/pochemu- ... 12-11-2020 Группа ученых, возглавляемая Джорджем Кассиотисом (руководителем лаборатории ретровирусной иммунологии в Институте Фрэнсиса Крика), опубликовала в авторитетном научном журнале Science результаты своего нового исследования.В марте, когда пандемия только начиналась, доктор Кассиотис и его коллеги решили разработать высокочувствительный тест на антитела к коронавирусу. Они изучили образцы крови, взятые перед пандемией у более чем 300 взрослых и 48 детей и подростков. И сравнили с образцами более 170 человек, инфицированных новым коронавирусом.Образцы, взятые до пандемии, должны были служить контролем, поскольку в них по определению не могло быть антител к новому коронавирусу. Однако, к удивлению ученых, выяснилось, что у 5% взрослых и 43% детей уже есть антитела класса IgG , которые способны предотвратить проникновение нового коронавируса в клетки.Эти антитела прикрепляются к шипу коронавируса. По словам доктора Кассиотиса, хотя вершина шипа уникальна для нового SARS-CoV-2, основание шипа одинаково для всех вирусов этого семейства, что и позволяет данным антителам быть универсальными, работать как против банальных безвредных коронавирусов, так и против пандемического штамма.Правда, обнаруженные учеными антитела блокировали новый коронавирус только в лабораторных условиях, в пробирке. Пока неизвестно, действительно ли в реальной жизни именно эти антитела помогает детям не заражаться или легче переносить инфекцию. Но это могло бы служить одним из объяснений.Почему у взрослых меньше антител к корронавирусам?Почему нужные антитела обнаруживаются почти у половины детей и только у 5% взрослых? Вероятно, потому, что взрослые простужаются пару раз в год, а дети ходят с насморком постоянно, и количество антител в их крови не снижается.При типичных вирусных инфекциях иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с вирусом. Когда инфекция подавлена, уровень антител в крови падает — они уже не нужны. Но в организме остаются так называемые клетки памяти (специфические В-лимфоциты), которые в случае необходимости могут опять быстро включить производство антител к уже знакомому им вирусу.Иммунолог Элледж из Гарварского университета предполагает, что новый коронавирус способен подавлять активацию клеток памяти. Поэтому те, кто перенес банальную простуду сравнительно недавно, успешнее борются с SARS-CoV-2: у них в крови еще достаточно антител. А у тех, кто болел простудой давно (как многие взрослые), антител уже нет, и клетки памяти тоже не работают — они подавлены коварным пандемическим штаммом.Хотя, по словам доктора Элледжа, вполне возможно, что клетки памяти успешно работают и в организме взрослых тоже. Ведь до 90% людей, заразившихся новым коронавирусом, переносят его достаточно легко и не нуждаются в госпитализации.К сожалению, даже 10% тяжелых больных — это огромное испытание для системы здравоохранения во всем мире. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11172 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:33 yama

дружок ты еще живой.. все тебе не так.. я так понял кислород не понадобился.. vladislavlvov

Повідомлень: 2388 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:34 safonovstanislav

прекращай бухать по ночам.. vladislavlvov

Повідомлень: 2388 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:34 freeze написав: justit написав: И это немного "харит", ибо ж пишут, что вирусная пневмония не лечится антибиотиками.



Кто тут прав - понятия не имею.



p.s. Жену колю выписанными антибиотиками. У самого тест отрицательный.

то ли все впереди, то ли КОВИД избирательный И это немного "харит", ибо ж пишут, что вирусная пневмония не лечится антибиотиками.Кто тут прав - понятия не имею.p.s. Жену колю выписанными антибиотиками. У самого тест отрицательный.то ли все впереди, то ли КОВИД избирательный



Так вам и не лечат антибиотиками вирусную пневмонию, антибиотиками у вас предупреждают развитие бактериальной пневмонии, которая при развитии в добавок к вирусной, явно может быть фатальной.

То что при чудесах с иммунитетом при ковиде, существует значительная вероятность получить такой дополнительный бактериальный подарок, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений. Так вам и не лечат антибиотиками вирусную пневмонию, антибиотиками у вас предупреждают развитие бактериальной пневмонии, которая при развитии в добавок к вирусной, явно может быть фатальной.То что при чудесах с иммунитетом при ковиде, существует значительная вероятность получить такой дополнительный бактериальный подарок, надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений. у всех вызывает кроме вас в том числе и у авторитетных людей ( для меня авторитетных) типа того же старого еврея Дохтора К. у всех вызывает кроме вас в том числе и у авторитетных людей ( для меня авторитетных) типа того же старого еврея Дохтора К. Востаннє редагувалось yama в Вів 17 лис, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2995 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5886 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:35 centurionus написав: Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.

В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник. Достовірні тести на антитіла лише від Roche (станом на кінець серпня 2020, не думаю, що щось змінилося). Інші - марне витрачання грошей. Ще від Abbott непоганий наче.В більшості "легких" випадків - пропадає нюх. Це кращий показник.

а как узнать каким тестом это делает лаборатория N ? а как узнать каким тестом это делает лаборатория N ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2995 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5886 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:36 Schmit написав: ЛАД написав: .......

Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.



При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.



Вопросов масса.

1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?

2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.

Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.

3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?

Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.



Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".



Короче, наукообразное словоблудие - наше всё. .......Якобы благодаря Т-клеткам памяти и кросс-реактивности.При этом якобы в Швеции уже добились коллективного иммунитета. Правда, сами шведы почему-то так не считают.Вопросов масса.1. Если говорить об иммуните благодаря предыдущим коронавирусным простудам (кросс-реактивность), то почему это начало работать только в октябре, а не в апреле? Или все эти "простуды" произошли за лето?2. "Разные коронавирусы генетически совпадают на 90%", что объясняет кросс-реактивность.Это, конечно, здорово. Но на уровне ДНК сходство между Homo sapiens и Pan troglodytes - шимпанзе - превышает 98% (пусть даже 95%), а с бананом - 50%.3. Почему кросс-реактивность приводит к уменьшению смертности, но заболеваемость растёт?Действующий иммунитет должен был бы уменьшать заболеваемость тоже.Ну, о таких "мелочах" как слова о ДНК у РНК-вирусов промолчим, отнесём это к "оговоркам".Короче, наукообразное словоблудие - наше всё.



Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет.

Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно. Сказано же, что антитела есть только у около 20% населения, а у 50-60% - перекрестный иммунитет, который дает всего лишь "кое какую" защиту. Понятно, что это далеко не коллективный иммунитет.Думаю, вы правы, что перекрестный иммунитет не объясняет падение смертности, но что он может объяснить, так это почему у 80% инфицированных болезнь протекает очень легко или вообще бессимптомно.

Ещё раз.

Обратите внимание на мой п.1.

Почему перекрестный иммунитет начал действовать только в сентябре, а не в апреле? Он ведь был и тогда.

Откуда цифра 20% населения с антителами? Даже шведы называют гораздо более низкие цифры.

Откуда цифры 50-60% перекрёстного иммунитета? С потолка?

Объяснить 80% бессимптомных и легко болеющих можно легко и без перекрестных иммунитетов. Огромная масса болезней ведёт себя точно так же. Например, корь:

При отсутствии надлежащей медицинской помощи и недостаточном питании заболевание для 10 % заболевших заканчивается смертельным исходом[32]. В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %.

Это из статьи в Вики.

О перекрестном иммунитете к кори почему-то никто не говорит. Вполне достаточно онтогенетического разнообразия.

Нафантазировать можно много чего.

Итог: придерживаюсь своего вывода в процитированном посте. Ещё раз.Обратите внимание на мой п.1.Почему перекрестный иммунитет начал действовать только в сентябре, а не в апреле? Он ведь был и тогда.Откуда цифра 20% населения с антителами? Даже шведы называют гораздо более низкие цифры.Откуда цифры 50-60% перекрёстного иммунитета? С потолка?Объяснить 80% бессимптомных и легко болеющих можно легко и без перекрестных иммунитетов. Огромная масса болезней ведёт себя точно так же. Например, корь:Это из статьи в Вики.О перекрестном иммунитете к кори почему-то никто не говорит. Вполне достаточно онтогенетического разнообразия.Нафантазировать можно много чего.Итог: придерживаюсь своего вывода в процитированном посте. ЛАД 2 Повідомлень: 17691 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4590 раз. Подякували: 4290 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 23:40 freeze написав: Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.



Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом. Умер известный украинско-российский театральный режиссер Роман Виктюк.Виктюк умер в больнице - его госпитализировали 28 октября после осложнений, связанных с коронавирусом. ну жил когда-то по соседству со мной, я контактировал с его родней ( заходил пару раз в гости) , жалко конечно, но он таки пожил ...85 лет

======================================

vladislavlvov написав: Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.

Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое. Коллеги подскажите какие людские маски сейчас можно купить. Полугодовой запас себя исчерпал. Были Швейцарские Акцента 95 процентом фильтрации брал еще в январе.Кто что посоветует..Аптечные из полу марли и тонкие как бумага не впечатляют. Может есть какой людской Китай или что то другое.

я не понимаю как вы могли их исчерпать ? в супермаркете я нахожусь 5 минут в день в других людных местах где требуют маски не более на 5 минут в день мне одной маски на год хватает, пока в ночных клубах и ресторанах можно без масок , кому надо адреса работающих по Львову в выходные - обращайтесь в приват

==============================

budivelnik написав: zРадио написав: кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида кому суждено утонуть, тот не умрет от ковида Прикол

Якщо летальність будуть писати по сьогоднішнім правилам-то якщо у потонувшого знайдуть ковід - запишуть в померлі від ковіду(не моє , так тут хантур пояснював) ПриколЯкщо летальність будуть писати по сьогоднішнім правилам-то якщо у потонувшого знайдуть ковід - запишуть в померлі від ковіду(не моє , так тут хантур пояснював)

так объяснял , на секундочку! , Ляшко главный санитарный врач Украины ну жил когда-то по соседству со мной, я контактировал с его родней ( заходил пару раз в гости) , жалко конечно, но он таки пожил ...85 лет======================================я не понимаю как вы могли их исчерпать ?в супермаркете я нахожусь 5 минут в день в других людных местах где требуют маски не более на 5 минут в день мне одной маски на год хватает, пока в ночных клубах и ресторанах можно без масок , кому надо адреса работающих по Львову в выходные - обращайтесь в приват==============================так объяснял , на секундочку! , Ляшко главный санитарный врач Украины Востаннє редагувалось yama в Вів 17 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 3 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2995 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5886 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2231223222332234> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням vitaliy_berdinskikh,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliian ЛАД і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678118

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33